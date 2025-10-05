Megtörtént a bírálat! A Bakonyban ejtették el az eddigi legnagyobb muflont - fotók

Trófeabírálatot rendeztek nemrég a Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészeténél. A Bakonyban elejtett vad a nap kuriózuma volt.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Trófeabírálat: a Bakony hatalmas muflonja

Az eseményről a NIMRÓD Vadászújság számolt be facebook oldalán. A 13 évesre bírált, 13,75 kilogrammos (24 órás tömeg) agancstömegű bika a magyar ranglista 3. helyére került, megelőzve a 2001-es lábodi agancsost. A nap másik szenzációja, egy a VERGA Zrt. területén esett muflon volt 106,45 centiméteres átlag csigahosszal. Mint arról beszámoltak: ez a trófea hazánk leghosszabb, szabad területi muflonkos csigája.

