Wokbár nyílt Mosonmagyaróvár szívében, ínycsiklandó ízeket hoztak az ázsiai szakácsok

Mosonmagyaróvár belvárosában megnyílt a város első wokbárja, az Asian Style Wokbár, ahol a gyors, látványos és frissen készülő ázsiai ételek kerülnek középpontba. Az új ázsiai étterem több generáció közös álma, amely most valóra vált: a Monarchia Kávéház csapatának új gasztronómiai kezdeményezéseként egy modern, street food hangulatú koncepció született.

Ázsiai étterem nyílt a mosonmagyaróvári belvárosban.

Fotó: Mészely Réka

Ázsiai étterem a belvárosban: sokan várták a wokbár megnyitását

A tulajdonos, Kondor Trisztán elmondta, hogy édesanyja régi vágya volt egy autentikus ázsiai wokbár megnyitása.

– Édesanyám sokat utazott Ázsiában, jól ismerte az eredeti ízeket, és szerette volna, ha ez az élmény Mosonmagyaróváron is elérhetővé válik. Az étlapon öt ázsiai ország – Kína, Japán, Korea, Vietnám és Thaiföld – népszerű és autentikus fogásai szerepelnek – avatott be Trisztán.

A vendégek levesek, friss tészták és rizzsel kínált ételek közül választhatnak, amelyeket a látványkonyhában, eredeti ázsiai szakácsok készítenek el frissen, minden rendelésre. A wokbár egyik különlegessége, hogy az ételek nemcsak ízletesek, hanem egészségesek is: számos vegetáriánus, glutén- és laktózmentes opció közül választhatnak a vendégek. A nyitást nagy várakozás előzte meg, tudtuk meg Német Martinától a wokbár marketingesétől – az első napokban máris sokan váltak visszatérő vendéggé.

A megnyitó ünnepség péntek este lesz, amely már most telt házas.

Az Asian Style Wokbár nem klasszikus étterem, hanem egy modern, lendületes hely, ahol gyors és friss ázsiai ételek fogyaszthatunk vagy kérhetünk elvitelre.

Vhin és Richard öt ázsiai ország ételeit készíti Mosonmagyaróváron.

Fotó: Mészely Réka

Érdekesség, hogy az ételeket ázsiai szakácsok készítik, akik a napokban érkeztek Magyarországra. Vhin Ázsiában konyhafőnökként dolgozott, és rengeteg tapasztalatot hozott magával. Minden mozdulata precíz, minden wok ételben ott van a szenvedélye és a szakértelme. Richard évekig tengerjáró hajón főzött – bejárta a világot, és mindenhol tanult valamit az ízekről. Jövő héten egy harmadik kolléga is társul hozzájuk, aki egy ötcsillagos éttermet cserél a mosonmagyaróvári wokbárra.