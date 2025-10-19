1 órája
Az Erasmus+ program lehetőségeivel ismerkedhettek a diákok a győri iskolában
Izgalmas nap volt a Győri SZC Deák Ferenc Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikumban, amelynek keretében a diákok megismerkedhettek az Erasmus+ program lehetőségeivel.
A külföldi szakmai gyakorlat előnyeiről Gyenge Zsolt tanár úr tartott előadást, aki bemutatta a portugáliai, spanyol, felvidéki és székelyföldi kapcsolatokat.
Az iskola tanulói 3. éve vehetnek részt a programban a sikeres akkreditációnak köszönhetően, de már 2019-től kezdve voltak külföldi szakmai gyakorlaton résztvevő deákosok.
Koller Ábel és Baranek Roland 13. évfolyamos tanulók nemrég érkeztek vissza Bragából, ahol 3 hónapos szakmai gyakorlaton vettek részt.
Felejthetetlen élményeiket örömmel osztották meg a hallgatósággal.