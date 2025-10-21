Az emlékezés az élők feladata

"A Honvéd Hagyományőrző Egyesület /HOHE/ győri területi szervezete havonta egy alkalommal tartja összejövetelét. Minden alkalommal, tiszteletünk jeleként, neves, jeles személyekre, katona emberekre emlékezünk. Így őrizzük hagyományainkat. A közelmúltban Géber Gábor előadásában, a Császári és Királyi 19. gyalogezred emléknapján

emlékeztünk IV. Károlyra aki a győri 19-es gyalogezred tulajdonosa volt. Az emlékműve a Káptalandombon található" - írta Takács Imre hagyománytisztelő olvasónk.

Forrás: Takács Imre