október 21., kedd

Orsolya névnap

16°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
HOHE

1 órája

Az emlékezés az élők feladata

Címkék#Honvéd Hagyományőrző Egyesület#HOHE#emléknap

Kisalföld.hu

"A Honvéd Hagyományőrző Egyesület /HOHE/ győri területi szervezete havonta egy alkalommal tartja összejövetelét. Minden alkalommal, tiszteletünk jeleként, neves, jeles személyekre, katona emberekre emlékezünk. Így őrizzük hagyományainkat. A közelmúltban Géber Gábor előadásában, a Császári és Királyi 19. gyalogezred emléknapján
emlékeztünk IV. Károlyra aki a győri 19-es gyalogezred tulajdonosa volt. Az emlékműve a Káptalandombon található" - írta Takács Imre hagyománytisztelő olvasónk.

Forrás: Takács Imre

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu