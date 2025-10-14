Az Egyesült Királyságban tartottak pedagógiai továbbképzést a Széchenyi István Egyetem oktatói

A Széchenyi István Egyetem hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektet a diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanítók képzésére. Ennek keretében az intézmény Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának oktatói nemrég Manchesterben tartottak továbbképzést, amelyen az Angliai Magyar Iskolák tanárai mellett más országokból érkezők is részt vettek. A programnak a magyar főkonzulátus adott otthont.

A Széchenyi István Egyetem első külföldi mikrotanúsítványt adó képzésén 42-en vehettek át oklevelet.

Az immár nyolcadik éve megrendezett konferencia főszervezője a Magyarok Angliai Országos Szövetsége (MAOSZ) volt. A szervezet és a Széchenyi István Egyetem közötti együttműködés eredményeként, illetve a korábbi események anyagának továbbfejlesztése révén idén már mikrotanúsítványt is szereztek a részképzést elvégzők. A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával megvalósult program célja a diaszpóra hétvégi magyar iskoláiban dolgozó önkéntesek és pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése a mese- és a drámapedagógia, valamint a zenei és kognitív készségfejlesztés terén, bemutatva a nemzeti és a helyidentitás formálásának lehetőségeit a játékosítás eszközeivel.

A konferencia ünnepélyes megnyitóján dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszélt azokról a programokról, kezdeményezésekről, melyeket a Nemzetpolitikai Államtitkárság biztosít a hétvégi magyar iskolák számára. Ezt követően dr. Riskó–Nagy László főkonzul, Norton Éva, a MAOSZ elnöke, valamint Kövecsesné dr. Gősi Viktória, a Széchenyi István Egyetem Tanár- és Pedagógusképzési Központjának főigazgatója köszöntötte a résztvevőket, akik a két nap során ötféle műhelymunkán fejleszthették tudásukat. Érdekességként elmondta, hogy a jelenlévők közül sokan már korábban elvégezték az intézmény által nyújtott két féléves szakirányú továbbképzési szakot, amely minden pedagógus számára ingyenes.

A hétvégi magyar iskolákban önkéntesen tevékenykedő pedagógusok a képzés részeként Balogh-Pécsi Anettnak, a Neveléstudományi és Pszichológia Tanszék egyetemi tanársegédjének köszönhetően drámapedagógiai módszerekkel és a drámaórák tervezési feladataival ismerkedhettek meg. Kövecsesné dr. Gősi Viktória a mesék pedagógiában betöltött szerepét mutatta be különböző gyakorlatokon keresztül, Várszeginé dr. Gáncs Erzsébet egyetemi adjunktus a népi játékok és népdalok segítségével a zenei készségfejlesztésre mutatott példákat, Balogh Evelin egyetemi tanársegéd pedig a különböző, a tanuláshoz nélkülözhetetlen képességek fejlesztésének lehetőségeit tárta fel. Mindemellett dr. Lampert Bálint egyetemi docens a helykötődés és a helyidentitás kialakítását, fejlesztését támogató műhelymunkán vezette végig a résztvevőket. A nap zárásaként Gonda Hedvig, a Southamptoni Hétvégi Magyar Iskola vezetője betekintést nyújtott az iskola életébe, különös tekintettel a kamaszkorú fiatalokhoz kapcsolódó, bevált jógyakorlatokra.