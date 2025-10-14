2 órája
Az Egyesült Királyságban tartottak pedagógiai továbbképzést a Széchenyi István Egyetem oktatói
Mikrotanúsítványt adó továbbképzést tartottak tanároknak a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának oktatói nemrégiben. A manchesteri magyar főkonzulátuson megrendezett különleges programra többek között Svájcból, Svédországból és Skóciából is érkeztek érdeklődők. A kétnapos esemény középpontjában a módszertani kultúra fejlesztése, a mese- és drámapedagógia, valamint a játékos identitásformálás állt.
A Széchenyi István Egyetem hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektet a diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanítók képzésére. Ennek keretében az intézmény Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának oktatói nemrég Manchesterben tartottak továbbképzést, amelyen az Angliai Magyar Iskolák tanárai mellett más országokból érkezők is részt vettek. A programnak a magyar főkonzulátus adott otthont.
Az immár nyolcadik éve megrendezett konferencia főszervezője a Magyarok Angliai Országos Szövetsége (MAOSZ) volt. A szervezet és a Széchenyi István Egyetem közötti együttműködés eredményeként, illetve a korábbi események anyagának továbbfejlesztése révén idén már mikrotanúsítványt is szereztek a részképzést elvégzők. A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával megvalósult program célja a diaszpóra hétvégi magyar iskoláiban dolgozó önkéntesek és pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése a mese- és a drámapedagógia, valamint a zenei és kognitív készségfejlesztés terén, bemutatva a nemzeti és a helyidentitás formálásának lehetőségeit a játékosítás eszközeivel.
A konferencia ünnepélyes megnyitóján dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszélt azokról a programokról, kezdeményezésekről, melyeket a Nemzetpolitikai Államtitkárság biztosít a hétvégi magyar iskolák számára. Ezt követően dr. Riskó–Nagy László főkonzul, Norton Éva, a MAOSZ elnöke, valamint Kövecsesné dr. Gősi Viktória, a Széchenyi István Egyetem Tanár- és Pedagógusképzési Központjának főigazgatója köszöntötte a résztvevőket, akik a két nap során ötféle műhelymunkán fejleszthették tudásukat. Érdekességként elmondta, hogy a jelenlévők közül sokan már korábban elvégezték az intézmény által nyújtott két féléves szakirányú továbbképzési szakot, amely minden pedagógus számára ingyenes.
A hétvégi magyar iskolákban önkéntesen tevékenykedő pedagógusok a képzés részeként Balogh-Pécsi Anettnak, a Neveléstudományi és Pszichológia Tanszék egyetemi tanársegédjének köszönhetően drámapedagógiai módszerekkel és a drámaórák tervezési feladataival ismerkedhettek meg. Kövecsesné dr. Gősi Viktória a mesék pedagógiában betöltött szerepét mutatta be különböző gyakorlatokon keresztül, Várszeginé dr. Gáncs Erzsébet egyetemi adjunktus a népi játékok és népdalok segítségével a zenei készségfejlesztésre mutatott példákat, Balogh Evelin egyetemi tanársegéd pedig a különböző, a tanuláshoz nélkülözhetetlen képességek fejlesztésének lehetőségeit tárta fel. Mindemellett dr. Lampert Bálint egyetemi docens a helykötődés és a helyidentitás kialakítását, fejlesztését támogató műhelymunkán vezette végig a résztvevőket. A nap zárásaként Gonda Hedvig, a Southamptoni Hétvégi Magyar Iskola vezetője betekintést nyújtott az iskola életébe, különös tekintettel a kamaszkorú fiatalokhoz kapcsolódó, bevált jógyakorlatokra.
A képzés zárónapján Bori István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Diaszpóra és Márton Áron Programok Osztályának vezetője tartott tájékoztatást a tárca által nyújtott lehetőségekről, képzésekről. A program zárásaként 42-en mikrotanúsítványt vehettek át a részképzés elvégzéséről Svájcból, Csehországból, Svédországból, Németországból, Ausztriából, Angliából, Walesből, Skóciából, Írországból és Hollandiából.
„Egyetemünk az egyesült királyságbeli konferencián első ízben valósított meg külföldön mikrotanúsítványt adó képzést. Az ilyen lehetőségek hatalmas segítséget jelentenek a diaszpórában tevékenykedő tanároknak, akik ezáltal nemcsak profitálnak a tananyagból, de az odafigyelésnek köszönhetően motiváltabban is végzik munkájukat. A manchesteri program nagyszerű hangulatban telt, örömünkre szolgált, hogy mindenki nagy odaadással vett részt a műhelymunkákon” – foglalta össze Kövecsesné dr. Gősi Viktória.
A Széchenyi István Egyetemen működő Diaszpóra program keretein belül eddig 74-en végezték el a két féléves, „Diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító szakember” elnevezésű szakirányú továbbképzési szakot, húszan pedig a két féléves képzésre épülő győri Módszertani mesterkurzust is.