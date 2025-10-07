Ausztriában nyitott új telephelyet az Axiál Kft., az osztrák gazdákat is érdekli a cég kínálata

Ausztriában indított új vállalkozást a magyar tulajdonban lévőt Axiál Kft. A társaság Alsó-Ausztriában, Bruck and der Leitha településen 9400 négyzetméteres telephelyet nyitott. A város közvetlenül a történelmi osztrák-magyar határon található, Kapuvártól mintegy egy órányi, 70 kilométeres autóútra. Az Axiál Kft. Magyarország egyik vezető cége a mezőgazdasági gépek kereskedelmének terén.

AZ Axiál kft. Alsó-Ausztriában nyitotta meg legújabb telephelyét. Fotó: Axiál Kft.

Az Axiál Ausztriában terjeszkedett

Tevékenységi köre kiterjed többek között számos gyártó kínálatából elérhető traktorok, betakarítógépek, anyagmozgató gépek, valamint az ezekhez használható munkagépek és eszközök értékesítésére, illetve kapcsolódó szolgáltatások nyújtására. A vállalkozás a Rábaközben, Csornán is működtet kirendeltséget.

Az Axiál Landtechnik GmbH brucki telephelyének célja, írják a kft. közösségi oldalán, hogy az Axiál Kft. 35 éves tapasztalatát és az általa kínált innovatív márkák korszerű technológiai és digitális megoldásait ötvözze és eljuttassa az osztrák gazdákhoz. Modern bemutatótér, jól felszerelt szervizműhelyek és egy alkatrészüzlet is várja a jövendőbeli partnereket. A telephely elhelyezkedése a gyors logisztikát és alkatrészellátást garantálja. A megnyitón megjelent az Axiál Kft. és a Landtechnik menedzsmentje és munkatársai, valamint a CLAAS és a HORSCH képviselői egyaránt.