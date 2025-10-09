Tizenhat évesnél öregebb kocsival jár minden második magyar

A Europ Assistance kutatása szerint, amit kedden az MTI is közölt, a 18-69 éves lakosság 72 százalékának háztartásában van saját autó, minden ötödik háztartásában pedig több gépjármű is megtalálható. A 6-15 éves gépjárművek aránya 34 százalék, és csak minden hatodik gépkocsi újabb ennél. A magyar autósok 57 százaléka legalább negyedévente megtesz egy 100 kilométernél hosszabb belföldi utat autójával, minden harmadik autótulajdonos pedig havonta legalább egyszer. Csak minden ötödik autósra igaz, hogy sosem, vagy két évnél is ritkábban utazik ilyen távon.

A hazai autósok 49 százaléka 16 évesnél idősebb járművet használ.

Fotó: MW

Az autósok ötödének van cascoja

A saját autóval rendelkező 18-69 éves magyarok körülbelül ötöde rendelkezik casco-biztosítással, 14 százalék kapott ingyenesen gépjármű asszisztencia-szolgáltatást márkakereskedéstől vagy szervíztől, 13 százalékuk pedig önálló asszisztencia szolgáltatást vesz igénybe. Az asszisztencia-szolgáltató cég kiemelte: elöregedő autók esetében egyre nő a meghibásodás veszélye.

Mindezzel összefügghet, hogy lendületben van a használtautó-import: szeptemberben 11 460 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami éves összevetésben 17 százalékos növekedés. Az elmúlt három és fél év legmagasabb havi értéke azt jelzi, hogy ismét egyre több autóvásárló figyelme fordul a külföldi autópiacok felé - közölte a DataHouse adatai alapján a JóAutók.hu az MTI-vel.

Koros járművek érkeznek külföldről is

Halász Bertalant, a JóAutók.hu vezérigazgatója elmondta a nyaralási főszezont követően ismét felpörgött a külföldről származó használt autók regisztrációja. A tartósan erős forintárfolyam láthatóan tovább erősítette az érdeklődést a külföldi autópiacok iránt, ahol az érdeklődők a hazai piacénál nagyságrendekkel nagyobb kínálattal találkozhatnak. A vezérigazgató ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a behozott autók többsége továbbra is a korosabb kategóriákból kerül ki: több mint egyharmaduk kora meghaladja a 15 évet és további egyharmaduk pedig 10-15 év közötti és a bekerülő járművek átlagéletkora több mint 12 év. Rámutattak, hogy a magyarországi autópark öregedése 2007 óta tart.