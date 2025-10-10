A közlekedési miniszter és az ASFINAG közös bejelentése szerint 2027-től az osztrák gyorsforgalmi utakra érvényes matricákat kizárólag digitálisan lehet majd megváltani. A hagyományos, ragasztható matricák, amelyek eddig szélvédőre kerültek, végleg kivonulnak a rendszerből –írja a volksgruppen.orf.at. Drágul és átalakul az osztrák autópálya-matrica, mutatjuk a részleteket.

Autópálya-matrica: Az új rendszer bevezetése mellett a díjak is emelkednek: jövőre az éves-vignetta ára személyautóknak 106,80 euró lesz.

Autópálya-matrica: 75 százaléka digitális formában

Az új rendszer egyik lényeges eleme, hogy a digitális vignettákat továbbra is beszerezhetik az autósok a megszokott helyeken: trafikokban, benzinkutakon, matricaközpontokban, és más partnerhelyeken. „Az analóg hozzáférés megmarad“ - szögezte le Peter Hanke közlekedési miniszter. Jelenleg már a megvásárolt éves matricák 75 százaléka digitális formában kerül eladásra.

Az új rendszer bevezetése mellett a díjak is emelkednek: jövőre az éves-vignetta ára személyautóknak 106,80 euró lesz, ami 2.9%-os emelést jelent a fogyasztói árindex alapján. A digitális matricák vásárlása pedig gyorsabb lesz: az árusítóhelyeken beszerzett matricák már azonnal érvénybe lépnek.