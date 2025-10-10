1 órája
Drágul és átalakul az osztrák autópálya-matrica, mutatjuk a részleteket
2027-től Ausztriában teljesen megszűnik a hagyományos autópálya-vignetta. A jól ismert színes kis tapaszokat a digitális rendszer váltja fel, amivel egyszerűbb lesz az utazás. A 2026-os autópálya-matrica ára emelkedik, várhatóan 106,80 euró lesz.
A közlekedési miniszter és az ASFINAG közös bejelentése szerint 2027-től az osztrák gyorsforgalmi utakra érvényes matricákat kizárólag digitálisan lehet majd megváltani. A hagyományos, ragasztható matricák, amelyek eddig szélvédőre kerültek, végleg kivonulnak a rendszerből –írja a volksgruppen.orf.at. Drágul és átalakul az osztrák autópálya-matrica, mutatjuk a részleteket.
Autópálya-matrica: 75 százaléka digitális formában
Az új rendszer egyik lényeges eleme, hogy a digitális vignettákat továbbra is beszerezhetik az autósok a megszokott helyeken: trafikokban, benzinkutakon, matricaközpontokban, és más partnerhelyeken. „Az analóg hozzáférés megmarad“ - szögezte le Peter Hanke közlekedési miniszter. Jelenleg már a megvásárolt éves matricák 75 százaléka digitális formában kerül eladásra.
Az új rendszer bevezetése mellett a díjak is emelkednek: jövőre az éves-vignetta ára személyautóknak 106,80 euró lesz, ami 2.9%-os emelést jelent a fogyasztói árindex alapján. A digitális matricák vásárlása pedig gyorsabb lesz: az árusítóhelyeken beszerzett matricák már azonnal érvénybe lépnek.
Az utolsó matrica színe
Az online áruházban viszont továbbra is 18 napos várakozási idő várható a matricavásárlás és annak tényleges érvényessé válása között, ez a fogyasztóvédelmi szabályokra vezethető vissza.
A most bejelentett intézkedés célja, hogy egyszerűbbé, gyorsabbá és modernebbé tegye a matricarendszert. Az utolsó, 2026-os matrica színe pedig „Feuerrot“, vagyis tűzpiros lesz.
Sebestyén Áron, a news.ORF.at cikke nyomán