2027-től csak digitálisan

1 órája

Drágul az autópálya-matrica Ausztriában, kisalföldi taxist kérdeztünk erről

Címkék#autópálya matrica#utánfutó#személyautó#árak

Most még minden negyedik osztrák autópálya matrica öntapadós, 2027-re azonban már csak a digitális változatot forgalmazzák. Nyugati szomszédunknál 2,9 százalékkal emelkedik az autópálya matrica ára, ám még így is olcsóbb, mint nálunk.

Mészely Réka

Ausztriában is emelkedik az autópálya matrica ára 2026-ban: 2,9 százalékos drágulásra számíthatnak az érintettek, nálunk pedig 4,3 százalékkal kell többet fizetni. További fontos információ, hogy még 2027-ig vásárolhatunk öntapadós változatot, azt követően pedig már csak digitális lesz elérhető. Az osztrák közlekedési minisztérium közleménye szerint jelenleg az éves matricák több, mint 75 százaléka digitális. A nem éves matricák esetében is az arány meghaladja a felét. Jövőre még minden marad a régiben, lesz tehát még mindkét változat. Mi ahhoz szoktunk hozzá, hogy a közeli benzinkúton szerezzük be a tíznapos vagy éppen kéthavi osztrák matricát, amit a szélvédőnkre ragasztunk. De mint megtudtuk, az ASFINAG oldalán ennél olcsóbban és otthonunk kényelméből is hozzájuthatunk a digitális változathoz.

Autópálya-matricát mutat még a szélvédőn Dallos Tamás: 2027-től már csak digitális változat lesz

Autópálya matrica csak digitálisan

– Mi már évek óta a digitális változatot választjuk. Ehhez az ASFINAG oldalán kell regisztrálni, számlát igényelni, és ott nyomon is tudjuk követni, hogy mikor jár le a matricánk, sőt azt is be tudjuk állítani, hogy értesítsen és akár magától megújítsa. Fontos tudnivaló, hogy az éves osztrák matrica nem 12 hónapig, hanem 14 hónapig érvényes: így a 2026-ost már 2025. december 1-jétől lehet használni egészen 2027. január 31-ig – mutatott rá Dallos Tamás, a Dudu Taxi & Transfer tulajdonosa.

A tapasztalt fuvarozó arról is beszélt, hogy Ausztriában a különféle járműtípusokra nincs más-más díjazású matrica, és az utánfutóért sem kell fizetni. Magyarországon például az általuk használt 8 személyes kisbuszok után, amelyek akár utánfutóval közlekednek, akár az osztrák árak három és félszeresét kell fizetni, viszont maga a személyautók után fizetendő magyar éves matrica is a másfélszerese az osztráknak. 

Tarifák

Ezek az osztrák autópálya matrica árak 2026-ra:

  • az éves matrica: €106,80
  • a 2 hónapos matrica: €32
  • a 10 napos matrica: €12,80
  • az 1 napos matrica: €9,60
     

Hazai matrica árak személyautóra 2026-ra: 

  • az éves országos matrica 61.760 ft (€157,55) 
  • az éves vármegyei matrica 7.190 ft
  • a havi országos matrica 11.170 ft (€28.50)
  • a 10 napos országos matrica 6.910 ft (€17.60)
  • az 1 napos országos matrica ára 5.550 forint (€14,25)

Hagytak időt az átállásra

– Van egy réteg, mely még ragaszkodik a fizikai matricához, különösen az idősebb korosztály. Ugyanakkor nyugati szomszédunk hagy időt arra, hogy a változáshoz hozzászokjanak. Az osztrák benzinkutakon mindkét változat kapható, igaz sokan inkább a fizikait veszik, mert az gyorsabban megvásárolható, nincs vele annyi adminisztrációs feladat – vette át a szót Molnár Tamás, a Tokasz Kft. ügyvezetője, aki osztrák matricák értékesítésével is foglalkozik. Megjegyezte: egyébkét az egynapos osztrák matrica csak digitális változatban elérhető. 

Molnár Tamás szerint főként az idősebb korosztály ragaszkodik a fizikális matricához, de nyugati szomszédunknál hagytak időt az átállásra.
Fotó: Kerekes István

Egy érdekességre is rámutatott: az éves és két hónapos elektronikus autópálya-matrica fogyasztóvédelmi okokból csak a vásárlás időpontját követő 18. naptól érvényes, azoktól el lehet állni, ugyanakkor az online vásárolt digitális egy és tíz napos matrica már a beszerzés napján érvényes. 

A matrica minden esetben rendszámhoz kapcsolódik. Esetleges szélvédőcsere esetén a fizikai matricánál csekély ügyintézési díj fejében pótmatricát kaphat a vásárló.

 

