Jó hír az autóbusszal közlekedőknek
Kara Ákos fontos hírt tett közzé Facebook oldalán. Az autóbusz közlekedésen könnyítenek.
Lázár János építési és közlekedési miniszter számomra írt levele alapján tájékoztattam a térségünk településeinek polgármestereit arról, hogy a tervek szerint új autóbusz járatok vagy meghosszabbított vonalon közlekedő járatok is biztosítják a járásközpontok elérhetőségét december közepétől – írja Kara Ákos Facebook oldalán.
Módosítások az autóbusz közlekedésben
- A tervezet szerint december 14-től lépne életbe ez az intézkedés.
- A módosítások célja, hogy az itt élők számára is több járat biztosítsa a településükről a járásközpontokba való autóbuszos közlekedést.
- A tervezet szerint 2025. december 14-től minden településről naponta legalább három közvetlen járat biztosítaná a járási központ elérését, hétköznapokon és hétvégén egyaránt.
- Ezeket a településeket érinti a járatok számának a bővülése: Bakonypéterd, Felpéc, Fenyőfő, Lázi, Nyalka, Pázmándfalu, Rétalap, Románd, Sikátor, Táp és Tápszentmiklós, valamint Pannonhalma. Rétalap kapcsán Bőnyt is érinti a menetrendváltozás.
