Jó hír az autóbusszal közlekedőknek

Lázár János építési és közlekedési miniszter számomra írt levele alapján tájékoztattam a térségünk településeinek polgármestereit arról, hogy a tervek szerint új autóbusz járatok vagy meghosszabbított vonalon közlekedő járatok is biztosítják a járásközpontok elérhetőségét december közepétől – írja Kara Ákos Facebook oldalán.

Az autóbusz közlekedésen könnyítenek.

Fotó: MW Archív

Módosítások az autóbusz közlekedésben