Már autót is bérelhetsz a MOL-tól Győrben

Az autóbérlés Győrben is tesztjelleggel indult el, minden vidéki városban a helyi MOL-töltőállomásokon kialakított Limo-pontokon lehet átvenni és leadni az autókat. Bécsben is hatalmas flotta működik, amelyre egyre nagyobb az igény.

Autóbérlés Győrben: a MOL elindította vidéken is az autómegosztás szolgáltatását, a Limo-t. Forrás: MOL

Autóbérlés Győrben a MOL-tól

A flotta mindenhol egységes:

Toyota Yaris Hybrid személyautók,

valamint Opel Combo

és Opel Movano kishaszonjárművek állnak rendelkezésre (ez az utóbbiakkal akár külföldre is lehet utazni, tíz európai országba).

Az árazás megegyezik a budapestivel, az év végéig minden városban felhasználható egy egyszeri, 2000 forint értékű kupon.

Vidéki Limo-pontok

Limo pontokkal, amelyek egy-egy helyi MOL benzinkúton találhatóak:

Debrecen - MOL üzemanyagtöltő állomás: 4033 Debrecen, Sámsoni út 109. Székesfehérvár - MOL üzemanyagtöltő állomás: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 121. Győr - MOL üzemanyagtöltő állomás: 9000 Győr, Szent Imre út 55. Szeged - MOL üzemanyagtöltő állomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt 96.

A MOL Limo vidéki indulásának célja, hogy a MOL töltőállomások valódi közlekedési csomópontok legyenek, ahol az autómegosztás, a mikromobilitás és a klasszikus üzemanyag-szolgáltatás egyszerűbbé teheti a mindennapi utazásokat.

A Limo az első olyan országos autómegosztó, amely regionális szinten is elérhetővé vált, a kisebb járműflották rugalmas, fenntartható közlekedési alternatívát kínálnak mindazoknak, akik autót használnának, de nem szeretnének saját járművet fenntartani.

A MOL Limo a tapasztalatok alapján dönt majd a hosszú távú vidéki működésről és bővítésről – így a most induló pilot egyben közös tesztidőszak is a felhasználókkal, akik visszajelzéseikkel alakíthatják a szolgáltatás jövőjét.

A további részletekről és a feltételekről a honlapon bővebben olvashatnak.