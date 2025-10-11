október 11., szombat

Elindult a MOL Limo

1 órája

Már autót is bérelhetsz a MOL-tól Győrben

Címkék#MOL#autókölcsönzés#MOL Limo#autóbérlés

Budapest után vidékre terjeszkedik a MOL Limo szolgáltatása. Az autóbérlés Győrben is elérhető az egyik benzinkúton, íme a részletek.

Kisalföld.hu

Az autóbérlés Győrben is tesztjelleggel indult el, minden vidéki városban a helyi MOL-töltőállomásokon kialakított Limo-pontokon lehet átvenni és leadni az autókat. Bécsben is hatalmas flotta működik, amelyre egyre nagyobb az igény.

autóbérlés Győr
Autóbérlés Győrben: a MOL elindította vidéken is az autómegosztás szolgáltatását, a Limo-t. Forrás: MOL

Autóbérlés Győrben a MOL-tól

A flotta mindenhol egységes: 

  • Toyota Yaris Hybrid személyautók, 
  • valamint Opel Combo 
  • és Opel Movano kishaszonjárművek állnak rendelkezésre (ez az utóbbiakkal akár külföldre is lehet utazni, tíz európai országba).
    Az árazás megegyezik a budapestivel, az év végéig minden városban felhasználható egy egyszeri, 2000 forint értékű kupon.

Vidéki Limo-pontok

Limo pontokkal, amelyek egy-egy helyi MOL benzinkúton találhatóak:

  1. Debrecen - MOL üzemanyagtöltő állomás: 4033 Debrecen, Sámsoni út 109.
  2. Székesfehérvár - MOL üzemanyagtöltő állomás: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 121.
  3. Győr - MOL üzemanyagtöltő állomás: 9000 Győr, Szent Imre út 55.
  4. Szeged - MOL üzemanyagtöltő állomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt 96.

A MOL Limo vidéki indulásának célja, hogy a MOL töltőállomások valódi közlekedési csomópontok legyenek, ahol az autómegosztás, a mikromobilitás és a klasszikus üzemanyag-szolgáltatás egyszerűbbé teheti a mindennapi utazásokat.

A Limo az első olyan országos autómegosztó, amely regionális szinten is elérhetővé vált, a kisebb járműflották rugalmas, fenntartható közlekedési alternatívát kínálnak mindazoknak, akik autót használnának, de nem szeretnének saját járművet fenntartani.

A MOL Limo a tapasztalatok alapján dönt majd a hosszú távú vidéki működésről és bővítésről – így a most induló pilot egyben közös tesztidőszak is a felhasználókkal, akik visszajelzéseikkel alakíthatják a szolgáltatás jövőjét.

A további részletekről és a feltételekről a honlapon bővebben olvashatnak.

