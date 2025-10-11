1 órája
Már autót is bérelhetsz a MOL-tól Győrben
Budapest után vidékre terjeszkedik a MOL Limo szolgáltatása. Az autóbérlés Győrben is elérhető az egyik benzinkúton, íme a részletek.
Az autóbérlés Győrben is tesztjelleggel indult el, minden vidéki városban a helyi MOL-töltőállomásokon kialakított Limo-pontokon lehet átvenni és leadni az autókat. Bécsben is hatalmas flotta működik, amelyre egyre nagyobb az igény.
Autóbérlés Győrben a MOL-tól
A flotta mindenhol egységes:
- Toyota Yaris Hybrid személyautók,
- valamint Opel Combo
- és Opel Movano kishaszonjárművek állnak rendelkezésre (ez az utóbbiakkal akár külföldre is lehet utazni, tíz európai országba).
Az árazás megegyezik a budapestivel, az év végéig minden városban felhasználható egy egyszeri, 2000 forint értékű kupon.
Vidéki Limo-pontok
Limo pontokkal, amelyek egy-egy helyi MOL benzinkúton találhatóak:
- Debrecen - MOL üzemanyagtöltő állomás: 4033 Debrecen, Sámsoni út 109.
- Székesfehérvár - MOL üzemanyagtöltő állomás: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 121.
- Győr - MOL üzemanyagtöltő állomás: 9000 Győr, Szent Imre út 55.
- Szeged - MOL üzemanyagtöltő állomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt 96.
A MOL Limo vidéki indulásának célja, hogy a MOL töltőállomások valódi közlekedési csomópontok legyenek, ahol az autómegosztás, a mikromobilitás és a klasszikus üzemanyag-szolgáltatás egyszerűbbé teheti a mindennapi utazásokat.
A Limo az első olyan országos autómegosztó, amely regionális szinten is elérhetővé vált, a kisebb járműflották rugalmas, fenntartható közlekedési alternatívát kínálnak mindazoknak, akik autót használnának, de nem szeretnének saját járművet fenntartani.
A MOL Limo a tapasztalatok alapján dönt majd a hosszú távú vidéki működésről és bővítésről – így a most induló pilot egyben közös tesztidőszak is a felhasználókkal, akik visszajelzéseikkel alakíthatják a szolgáltatás jövőjét.
A további részletekről és a feltételekről a honlapon bővebben olvashatnak.