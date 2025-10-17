34 perce
Átszáguldott a piros lámpán, hajszál híján balesetet okozott egy Audis Győrben - videó
Sokkoló felvételen mutatjuk ahogy egy kocsi átszáguldott a piros lámpán Győrben. Az Audi balesetet is okozhatott volna.
Hajmeresztő közlekedési szituációt rögzített olvasónk menetrögzítő kamerája a győri városháza közelében. A videón egy igencsak veszélyes manővert láthatunk, egy fekete Audi balesete egy hajszál híján múlt, a piros lámpa sem állította meg. Sajnos gyakoriak a balesetek Győr-Moson-Sopronban, pár nappal ezelőtt például egy kis kocsi kötött ki az árokban pár kilométerre a várostól.
Hajszál híján múlt, hogy az Audi balesetet okozzon a győri Városháza mellett
A balesetveszélyes szituációt olvasónk videón rögzítette, ahol azt láthatjuk, mindössze centiken múlt az ütközés.
A felvételhez ennyit fűzött hozzá:
Majdnem ütköztek mellettem, valószínűleg a piroson hajtott ár a jobbról érkező kocsi