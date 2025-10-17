október 17., péntek

Közel volt a baleset

3 órája

Átszáguldott a piros lámpán, hajszál híján balesetet okozott egy Audis Győrben - videó

Címkék#városháza#Audi#baleset

Sokkoló felvételen mutatjuk ahogy egy kocsi átszáguldott a piros lámpán Győrben. Az Audi balesetet is okozhatott volna.

Kisalföld.hu

Hajmeresztő közlekedési szituációt rögzített olvasónk menetrögzítő kamerája a győri városháza közelében. A videón egy igencsak veszélyes manővert láthatunk, egy fekete Audi balesete egy hajszál híján múlt, a piros lámpa sem állította meg. Sajnos gyakoriak a balesetek Győr-Moson-Sopronban, pár nappal ezelőtt például egy kis kocsi kötött ki az árokban pár kilométerre a várostól.

audi baleset
Hajszálon múlt, hogy az Audi balesetet okozzon a forgalmas győri kereszteződésben. Fotó: Olvasó

Hajszál híján múlt, hogy az Audi balesetet okozzon a győri Városháza mellett

A balesetveszélyes szituációt olvasónk videón rögzítette, ahol azt láthatjuk, mindössze centiken múlt az ütközés.

A felvételhez ennyit fűzött hozzá:

Majdnem ütköztek mellettem, valószínűleg a piroson hajtott ár a jobbról érkező kocsi

 

 

