Átszáguldott a piros lámpán, hajszál híján balesetet okozott egy Audis Győrben - videó

Hajmeresztő közlekedési szituációt rögzített olvasónk menetrögzítő kamerája a győri városháza közelében. A videón egy igencsak veszélyes manővert láthatunk, egy fekete Audi balesete egy hajszál híján múlt, a piros lámpa sem állította meg. Sajnos gyakoriak a balesetek Győr-Moson-Sopronban, pár nappal ezelőtt például egy kis kocsi kötött ki az árokban pár kilométerre a várostól.

Hajszálon múlt, hogy az Audi balesetet okozzon a forgalmas győri kereszteződésben. Fotó: Olvasó

Hajszál híján múlt, hogy az Audi balesetet okozzon a győri Városháza mellett

A balesetveszélyes szituációt olvasónk videón rögzítette, ahol azt láthatjuk, mindössze centiken múlt az ütközés.

