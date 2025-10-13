Lélek nincs ott, mégis kiszolgálnak - Auchan Go okosüzlet nyílhat Győrben is?

Az Auchan Go innovatív, személyzet nélküli üzlete jelenleg tesztidőszakban működik, és a környéken egyre több vásárlót vonz. A hétvégi és munkaszüneti napok, valamint az esti órák bizonyulnak a legforgalmasabbnak. Éjszaka, 00:00 és 03:00 között is rendszeresen vásárolnak az automata kisboltban, különösen a nyári időszakban volt ez jellemző, amikor az esti órákra tolódott a forgalom.

Népszerű az Auchan Go budapesti üzlete, ami jelenleg a tesztidőszakában működik.

Forrás: Auchan

A vásárlók több mint 80%-a 40 év alatti, és az átlagos kosárérték 2 000 forint körül alakul, a visszatérő vásárlók azonban egyre több terméket visznek, előfordultak már több mint 15 termékből álló kosarak is. A legkeresettebbek az alkoholmentes italok és az alapvető élelmiszerek. A kínálat egyébként igazodik a vásárlói igényekhez, nyáron a jégkrémekből, de a hűvösebb idő beköszöntével például a pizzákból szélesebb a választék. A mindössze 18 négyzetméteres kisbolt 0-24 órás vásárlási lehetőséget biztosít, amely gyors, kényelmes és bármikor elérhető vásárlási lehetőséget kínál olyan újszerű digitális megoldásokkal, amiért megkapta a Trade Magazin az Év automatizált üzletének járó díját.

Finomhangolások

Az eddigi vásárlói visszajelzések döntően pozitívak. Az üzletbe látogatók értékelik az AI- alapú, gyors és személyzet nélküli vásárlási élményt, ugyanakkor többen rákérdeztek az adatvédelemre. Az Auchan válasza ezzel kapcsolatban megnyugtató, hiszen minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően járnak el. A bolt kialakításában több mint 50 munkatárs vett részt, míg az operatív működtetést az albertfalvai áruház látja el. Az első tapasztalatok szerint a digitális applikáció használata kezdetben kihívást jelentett, ezért az üzletlánc kiegészítő edukációs anyagokat készített és az applikációt is tovább fejlesztette, hogy a vásárlás egyszerű és gyors legyen. Az első vásárlások így átlagosan 5 percet vesznek igénybe, míg a visszatérő vásárlók már mindössze 2 perc alatt végeznek a boltban.

Leginkább az alkoholmentes italok és az alapvető élelmiszerek fogynak az okosüzletben.

Forás: Auchan

A pilot során áramszünet nem történt, a kisebb internetes problémák adó-vevő fejlesztéssel megoldódtak. A rendszer képes volt azonosítani a regisztráció nélküli vásárlásokat és a visszaéléseket, amelyeket a rendőrséggel együttműködve kezeltek.

Biztató fogadtatás

Egyértelműen érzékelhető az is, hogy az okosbolt a környék lakosai számára orientációs ponttá vált. Az üzletet az előzetes felméréseknek megfelelően a parkban sportolók és családok is aktívan használják, annál is inkább, mert a bolt környezetét is rendezetté és zölddé tette a vállalat. Ennek is köszönhető, hogy több megkeresést kaptak új egységek nyitására főként logisztikai és ipari parkokban. A pilot időszakot egyébként egy évre tervezték, amely alatt a teljes működés optimalizálása és a hibajavítási folyamatok zajlanak.