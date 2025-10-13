3 órája
Lélek nincs ott, mégis kiszolgálnak - Auchan Go okosüzlet nyílhat Győrben is?
Személyzet nélküli okosboltok hódítják meg a világot, már Magyarországra is elérkeztek. Örülne neki ha Győrben is elérhetőek lennének az Auchan Go üzletei? Nem zavarná ha az AI szolgálná ki?
Az Auchan Go innovatív, személyzet nélküli üzlete jelenleg tesztidőszakban működik, és a környéken egyre több vásárlót vonz. A hétvégi és munkaszüneti napok, valamint az esti órák bizonyulnak a legforgalmasabbnak. Éjszaka, 00:00 és 03:00 között is rendszeresen vásárolnak az automata kisboltban, különösen a nyári időszakban volt ez jellemző, amikor az esti órákra tolódott a forgalom.
A vásárlók több mint 80%-a 40 év alatti, és az átlagos kosárérték 2 000 forint körül alakul, a visszatérő vásárlók azonban egyre több terméket visznek, előfordultak már több mint 15 termékből álló kosarak is. A legkeresettebbek az alkoholmentes italok és az alapvető élelmiszerek. A kínálat egyébként igazodik a vásárlói igényekhez, nyáron a jégkrémekből, de a hűvösebb idő beköszöntével például a pizzákból szélesebb a választék. A mindössze 18 négyzetméteres kisbolt 0-24 órás vásárlási lehetőséget biztosít, amely gyors, kényelmes és bármikor elérhető vásárlási lehetőséget kínál olyan újszerű digitális megoldásokkal, amiért megkapta a Trade Magazin az Év automatizált üzletének járó díját.
Finomhangolások
Az eddigi vásárlói visszajelzések döntően pozitívak. Az üzletbe látogatók értékelik az AI- alapú, gyors és személyzet nélküli vásárlási élményt, ugyanakkor többen rákérdeztek az adatvédelemre. Az Auchan válasza ezzel kapcsolatban megnyugtató, hiszen minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően járnak el. A bolt kialakításában több mint 50 munkatárs vett részt, míg az operatív működtetést az albertfalvai áruház látja el. Az első tapasztalatok szerint a digitális applikáció használata kezdetben kihívást jelentett, ezért az üzletlánc kiegészítő edukációs anyagokat készített és az applikációt is tovább fejlesztette, hogy a vásárlás egyszerű és gyors legyen. Az első vásárlások így átlagosan 5 percet vesznek igénybe, míg a visszatérő vásárlók már mindössze 2 perc alatt végeznek a boltban.
A pilot során áramszünet nem történt, a kisebb internetes problémák adó-vevő fejlesztéssel megoldódtak. A rendszer képes volt azonosítani a regisztráció nélküli vásárlásokat és a visszaéléseket, amelyeket a rendőrséggel együttműködve kezeltek.
Biztató fogadtatás
Egyértelműen érzékelhető az is, hogy az okosbolt a környék lakosai számára orientációs ponttá vált. Az üzletet az előzetes felméréseknek megfelelően a parkban sportolók és családok is aktívan használják, annál is inkább, mert a bolt környezetét is rendezetté és zölddé tette a vállalat. Ennek is köszönhető, hogy több megkeresést kaptak új egységek nyitására főként logisztikai és ipari parkokban. A pilot időszakot egyébként egy évre tervezték, amely alatt a teljes működés optimalizálása és a hibajavítási folyamatok zajlanak.
„Sok munkát fektettünk az Auchan GO-ba és még sok dolgunk lesz a működés finomhangolásával, de a fogadtatása biztató. Ezt húzza alá a most elnyert díj is, amire nagyon büszkék vagyunk. Az üzlet a maga 18 négyzetméterével az üzletportfóliónk egyik véglete, a másik a 15 ezer m2-es dunakeszi hipermarketünk. Ez a két üzlet jól példázza, hogy a jövőben a legkülönfélébb vásárlói igényre igyekszünk választ adni a bolttípusok tekintetében is” – mondta Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója.
Lesz Auchan Go üzlet Győrben?
Portálunk megkereste az Auchan kommunikációs osztályát, annak érdekében, hogy választ kapjunk a győriek számára talán leglényegesebb kérdésre. Lesz-e Auchan Go okosüzlet Győrben? Erre a következő választ kaptuk:
Az Auchan Retail Magyarország nyitott az új lehetőségekre, amelyekkel még jobban megfelelhet a vásárlói igényeknek. Ezért vállalatunk természetesen dolgozik a magyarországi áruházak fejlesztésén és folyamatosan vizsgálja az új megoldások lehetőségét
- írta Kása Dániel, az Auchan Retail Magyarország munkatársa.
Tehát az üzletlánc elmondásai alapján számíthatunk az okoüzletek megjelenésére Győrben is, ami főleg annak tükrében nem lenne meglepó, hogy a kisalföldi megyeszékhelyen jelentős a vásárlóerő.
Hogyan működik az okosüzlet?
- Gyors és kényelmes: nincs kassza, nincs várakozás.
- Okos vásárlás: ultramodern technológia, mesterséges intelligencia és a mobilalkalmazás által automatizált vásárlási folyamat.
- Készpénzmentes: biztonságos bankkártyás fizetés.
- 0/24-es nyitvatartés: éjjel-nappal a hét minden napján - írta az Auchan közleményében.
