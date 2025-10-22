október 22., szerda

Fontos információ a közlekedőknek

37 perce

Aszfaltozás miatt zárják le az écsi utcát, mutatjuk mikor

Aszfaltozás miatt zárják le az écsi utcát, mutatjuk mikor

Écsen az Öreg utca alsó szakaszának aszfaltburkolat-építési munkálatait a kivitelező október 28-án (kedd) és október 29-én (szerda) végzi. Ezért az Öreg utca 2025. október 28-án, kedden reggel 7:00 órától lezárják, és úgy is marad egészen 2025. október 30-án, csütörtök reggel 7:00 óráig. Az érintett útszakaszon járművel közlekedni nem lehet. 

Kérik, hogy akik gépjárművüket használni kívánják, álljanak ki az utca elejére, a buszforduló és a játszótér környékére, ügyelve arra, hogy a kivitelező tehergépjárműveinek közlekedését ne akadályozzák. 

A munkálatok befejezését követően az Öreg utca megújult burkolattal ismét használatba vehető lesz, és visszatér a megszokott nyugalom a környékre.

 

