Ásványrárót körbe ölelik – Aktív Természetjáró Nap várja a látogatókat

Öleld Körbe Ásványrárót! címmel aktív természetjáró nap várja a látogatókat a szigetközi településen. A nap folyamán Ásványráró turisztikai értékeit mutatják be.

Kisalföld.hu

Október 4-én, szombaton Öleld Körbe Ásványrárót! címmel Aktív Természetjáró Napot szerveznek, amely ingyenes részvételi lehetőséget kínál majd minden érdeklődő számára. A rendezvény háromféle aktivitással várja a természetkedvelőket: vízitúrával, gyalogtúrával és kerékpározással. 

Ásványráró aktív napra várja az érdeklődőket
Ásványráró aktív napra várja az érdeklődőket

Ásványráró értékei nyomában

A nap programja reggel 9 órakor veszi kezdetét a Kiss János utcai nagy parkolóban, ahonnan a csoportok útnak indulnak. A vízitúrák résztvevői autóikkal a vízreszállóhelyhez közeli parkolóba hajtanak majd, hogy onnan fedezzék fel a környék vízi útvonalait. A kerékpáros túrához mindenki saját biciklivel érkezhet, míg a gyalogtúrázók a település természeti kincseit barangolhatják be.

A közös élmények után 13 órától a Tájház udvarán ebéd fogadja a regisztrált vendégeket. A programok rugalmasan, saját ütemben zajlanak majd, egészen délután 16 óráig. A Tájház területén egész nap elérhető lesz eligazítás és információ.

A szervezők célja, hogy bemutassák Ásványráró turisztikai értékeit, és közösségi élményt nyújtsanak minden résztvevőnek. A Széchenyi Terv Plusz és az Európai Unió támogatásával megvalósuló kezdeményezés aktív kikapcsolódási lehetőséget biztosít majd minden korosztály számára.

Az esemény ígéretes programmal várja a látogatókat, akik élményekben gazdag napot tölthetnek el a természetben Ásványrárón.

 

