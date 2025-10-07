Aratási helyzetkép - szinte betakarítva a napraforgó

Mezőgazdasági körkép. Javában tart az aratás térségünkben is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatósága október eleji aratási beszámolója szerint a napraforgó, szója és burgonya betakarítása előrehaladott állapotban van. A lehullott csapadék nem hátráltatta az aratást. Ahogy azt korábban megírtuk, a kukorica, a napraforgó és a szója esetében mintegy 60-70 ezer hektárt mentett meg a súlyos aszálytól a nyár második felének csapadékosabb időjárása Győr-Moson-Sopronban. Ezen belül a növények termőterületéből mintegy 15-20 000 hektár nagyon sanyarú, egészen kritikus állapotban volt. A termésátlag kukoricánál 7500 kg/ha, napraforgónál 2750 kg/ha, szójánál 2450 kg/ha körül alakul. Fontos hír, hogy a cukorrépa betakarítása is elkezdődött. A becslések alapján 54 tonna hektáronként a becsült termésátlag, de nagyon jelentős a szórás, hektáronként 90 és 30 tonna között mozog. A cukortartalom vonatkozásában jók az előrejelzések. Íme a jelenlegi állapot:

Az időjárás is kedvező volt, ezért az őszi talajmunkák is jó ütemben haladtak. Az már egyértelműen kijelenthető, hogy az őszi káposztarepce vetésterülete tovább csökkent.