Szinte mindenhol lecsapott a szőlőkabóca - Hogyan ismerhetjük fel és védekezhetünk ellene?

A Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidéken is kimutatta a Nébih a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó Grapevine flavescence doréet (FD). A kórokozó 22 borvidékből már 17 helyen jelen van. Az egyetlen védekezési mód: az amerikai szőlőkabóca irtása, gyérítése. A betegség ellen nincs növényvédőszer. Nagyon fontos a permetezés összehangolása a szomszédos ültetvényekkel. Hét kijelölt napon belül mindenki permetezzen! - tanácsolják a szakértők.

Az aranyszínű sárgasággal fertőzött ültetvények esetében ki kell vágni az állományt.

Fotó: Zaol

Teendők idén a szőlő aranyszínű sárgasága ellen:

tünetes tőkék megjelölése (A növényvédelmi hatóság jelölőszíne a zöldessárga szín.)

tünetes tőkék kivágása (gyökerestül) és elégetése. A gyökér eltávolítása azért fontos, mert a betegség ősszel visszahúzódik a tőkenyakba. Ha bent marad a gyökér, akkor tavasszal kihajt a növény betegen.

szüret után rovarirtó szeres kezelés. November 20-ig engedélyezett szerek: Karate Zeon és Klartan.

Teendők metszés után: olajos lemosó permetezés magas olajtartalmú szerrel (mindegy, hogy növényi vagy ásványi olaj)

Hogyan ismerjük fel, hogy a szőlő fertőzött?

A szakemberek kiemelik azt is, hogy a törzstisztítást legkésőbb májusig végezzék el a szőlőültetvényeken. A kabóca a törzshajtásokat szereti, alulról indul. A lárvák megjelenése június elejétől várható. L1, L2 és L3 lárvastádiumig nem fertőz a rovar. Ez alatt (június elejétől július közepéig) két védekezés javasolt. Az L1 lárva megjelenése általában a virágzáskor történik, ezért ekkor narancsolaj tartalmú készítménnyel permetezzünk. A narancsolaj is csak méhkímélően juttatható ki, azaz napnyugta előtt 1 órával kezdhető meg a permetezés és 23 óráig be kell fejezni.

A betegséget hozó kabóca fejlődési fázisai.

A további (virágzáson túli) kezelések bármelyik engedélyezett szerrel történhetnek.

Július második felében sárga ragacslapok kihelyezése az ültetvényben a kifejlett egyedek megfigyelésére lehet jó. BIO művelés esetén is vannak használható szerek: olajok, természetes piretrin, spinozad. Minden rovarirtó szeres permetezés a szomszédok által összehangoltan, minél rövidebb időn belül (max. 7 nap) történjen, hogy a rovarok ne tudjanak elrepülni a permetszer elől.