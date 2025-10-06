október 6., hétfő

Aranyszínű sárgaság

1 órája

Két újabb borvidéket sújt a betegség, ez a szőlőültetvények fő ellensége

Címkék#szőlő#borvidék#ültetvény#nébih

A Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidéken is kimutatta a Nébih a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó Grapevine flavescence doréet (FD). A kórokozó 22 borvidékből már 17 helyen jelen van. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a termelőket, hogy folyamatosan figyeljék ültetvényeiket, valamint tartsák be a növényvédelmi előírásokat. Az aranyszínű sárgaság gyanúját haladéktalanul jelentsék.

Kisalföld.hu

A szőlő aranyszínű sárgaság jelentette kockázat miatt a Kormány intenzív felderítést rendelt el. A hatóság két újabb borvidéken azonosította a betegség jelenlétét. A Balaton északi partján elterülő Balatonfüred–Csopaki borvidéken (Balatoncsicsó, Csopak, Szentjakabfa), valamint az Egri borvidéken mutatták ki laboratóriumi vizsgálatok a fitoplazmát. 

aranyszínű sárgaság
Aranyszínű sárgaság. A betegség most a szőlőültetvények első számú ellensége. Fotó: Illusztráció

Minden tőkét megvizsgálnak - támad az aranyszínű sárgaság

A kormányhivatalok mindkét helyszínen megkezdték a növényegészségügyi intézkedéseket: az érintett ültetvények körül kialakították a 1 kilométeres sugarú fertőzött területet, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. A fertőzött területen belül a tüntet mutató tőkék esetében a hatóság elrendeli azok megsemmisítést. Emellett az érintett területről tilos a szőlő szaporítóanyag forgalmazása és szállítása is. A fertőzés körüli további 3 km sugarú puffer zónában intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe.

Az amerikai szőlőkabóca terjeszti

A Nébih ismételten felhívja minden szőlőtulajdonos figyelmét a megelőző védekezés kiemelt fontosságára. A betegség terjedésének megállítása és felszámolása csak ellenőrzött, egészséges szaporítóanyag használatával, valamint a terjesztő vektor, az amerikai szőlőkabóca elleni rendszeres védekezéssel lehetséges. Kulcsfontosságú továbbá, hogy a betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal növényegészségügyi felügyelőjének és a Nébih-nek.

További információk és a védekezéssel kapcsolatos tudnivalók elérhetők a Nébih tematikus aloldalán találhatók.

