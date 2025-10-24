október 24., péntek

Leállt a szolgáltatás

42 perce

Áramszünet Csorna nagy részén, nézze meg mi okozza a bajt!

Csorna nagy részén áramszünetet tapasztalnak a fogyasztók, leállt a szolgáltatás. Az e.on tájékoztatása szerint egy trafó okozza a kimaradást, dolgoznak a szakembereik, hogy mielőbb megszűnjön az áramszünet.

Kisalföld.hu
Illusztráció -

Forrás: Shutterstock

Csorna nagy részén áramszünet van pénteken délután, az e.on szerint egy meghibásodott transzformátor miatt. Az áramszünet a város jelentős területén okoz gondokat. A közösségi oldalakon a helyiek, a fogyasztók sorra jelzik a hibát.

Áramszünet Csornán, az e.on munkatársai dolgoznak a hiba elhárításán.
Csorna középső és keleti részét érinti az áramszünet. Az e.on munkatársai dolgoznak.

Áramszünet Csorna jelentős területén

Érkezett jelzés az áramszünetről a Hunyadi utcából, a Széchenyi utcából, a Dózsa György utcából. Nincs villany a Petőfi laktótelepen és a Szent István téren. Elment az áram az Uszoda utcában, a Soproni út egy részén, a Felsőszeri lakótelepen, a Prépost utcában. Az e.on azt a tájékoztatást adta, hogy előreláthatólag este hét órakor indul újra a szolgáltatás a város érintett részein. 

 

