Tisztelgés
52 perce
Az aradi vértanúkra emlékezett a magyaróvári egyesület is
Idén is megemlékezett az Egy Hullámhosszon Kulturális Egyesület az aradi vértanúkról.
A megszokottól eltérően, nem az 1848-as emlékműnél, hanem a temetőben, a hősök falánál gyűltek össze. Az egyesület szíven viseli a magyar értékeket, azok bemutatására figyel a kirándulások és előadások során. A megemlékezés előtt megtekintették a Hansági Múzeumban a kiállítást is.
