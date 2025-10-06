október 6., hétfő

Tisztelgés

52 perce

Az aradi vértanúkra emlékezett a magyaróvári egyesület is

Címkék#Egy Hullámhosszon Kulturális Egyesület#Hansági Múzeumban#vértanú#hős

Idén is megemlékezett az Egy Hullámhosszon Kulturális Egyesület az aradi vértanúkról.

Kisalföld.hu

A megszokottól eltérően, nem az 1848-as emlékműnél, hanem a temetőben, a hősök falánál gyűltek össze. Az egyesület szíven viseli a magyar értékeket, azok bemutatására figyel a kirándulások és előadások során. A megemlékezés előtt megtekintették a Hansági Múzeumban a kiállítást is.

Ar aradi vértanúkra emlékeztek az Egy Hullámhosszon Kulturális Egyesület tagjai
Az aradi vértanúkra emlékeztek az Egy Hullámhosszon Kulturális Egyesület tagjai.

 

