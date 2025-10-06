1 órája
Méltó módon emlékeztek az aradi vértanúkra Sopronban - fotók
Csendes főhajtással és koszorúzással emlékezett meg a soproni városvezetés az aradi vértanúkról. Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen az evangélikus temető előtti emlékparkban hajtottak főt a honvédtisztek előtt.
Október 6-án, a nemzeti gyásznapon Sopron városa is főhajtással adózott az aradi vértanúk emléke előtt. Az 1849-ben kivégzett honvédtisztek a magyar szabadság és függetlenség eszményének örök jelképeivé váltak, akik áldozatukkal a nemzet önállóságáért küzdöttek.
Az aradi vértanúkra emlékeztek Sopronban is
Bár az esős, hűvös idő próbára tette az ünneplőket, a megemlékezés méltóságát és meghittségét ez nem csorbította. A Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola, valamint a Lackner Kristóf Általános Iskola diákjai megható, verses-zenés műsorral idézték fel az 1849. október 6-ai tragikus eseményeket.
Az aradi vértanúkra emlékeztek SopronbanFotók: Rombai Péter
A városi megemlékezésen részt vett Farkas Ciprián, polgármester, Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármesterek, valamint Barcza Attila, országgyűlési képviselő. Az ünnepség zárásaként a város vezetői, önkormányzati képviselők és a megjelentek elhelyezték az emlékezés koszorúit, tiszteletüket kifejezve a magyar szabadságharc hősei előtt.
E napon országszerte arra a 13 vértanúra emlékezünk, akik életüket adták a magyar szabadságért:
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lázár Vilmos, Lahner György, Leininger-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.