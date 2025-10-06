Méltó módon emlékeztek az aradi vértanúkra Sopronban - fotók

Október 6-án, a nemzeti gyásznapon Sopron városa is főhajtással adózott az aradi vértanúk emléke előtt. Az 1849-ben kivégzett honvédtisztek a magyar szabadság és függetlenség eszményének örök jelképeivé váltak, akik áldozatukkal a nemzet önállóságáért küzdöttek.

Az aradi vértanúkra emlékeztek Sopronban is Fotó: Rombai Péter

Az aradi vértanúkra emlékeztek Sopronban is

Bár az esős, hűvös idő próbára tette az ünneplőket, a megemlékezés méltóságát és meghittségét ez nem csorbította. A Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola, valamint a Lackner Kristóf Általános Iskola diákjai megható, verses-zenés műsorral idézték fel az 1849. október 6-ai tragikus eseményeket.