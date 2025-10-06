október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Október 6.

28 perce

Az aradi vértanúkra emlékeztek Győrben - fotók

Címkék#Borsi Róbert#Pintér Bence#vértanú#ünnepség

A magyar kormány 2001-ben nyilvánította nemzeti gyásznappá október 6-át. Az aradi vértanúk napján városi megemlékezést tartottak a Batthyány-emlékoszlopnál.

Barki Andrea

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúira, az aradi vértanúk napjára emlékező koszorúzási ünnepségre sokan gyűltek össze a Batthyány parkban.

aradi vértanúk
Az aradi vértanúk
Fotó: archív

Az aradi vértanúk üzenete máig hat

aradi vértanú
Pintér Bence polgármester az aradi vértanúk mellett a győriekről is megemlékezett.
Fotó: Krizsán Csaba

Az ünnepségen beszédet mondott Pintér Bence polgármester, aki arról szólt, hogy a történelem sokszor áldozata a napi politikai újraértelmezéseknek.
– De minden korban igazságot szolgáltatott a történelem és lett független Magyarország. A történelem végül igazságot szolgáltatott azoknak a hősöknek is, akiket a megtorlók temetetlenül árokba löktek, összetört testüket hozzátartozóiknak kellett titokban visszalopni és tisztességgel eltemetni – emlékeztetettet rá a polgármester, aki arra kérte a jelenlévőket, emlékezzünk mindazokra, akik az igazságért és a hazáért szálltak síkra, de az életükkel fizettek érte. – Emlékezzünk az 1849. június 29-én Győrben rögtönítélettel kivégeztetett  Woititz Adolf nevű 21 éves győri zsidó fiatalemberre és Szwelka Rotiastra, akiket a  császári és királyi század katonáinak  átállásra buzdításával vádoltak.  Emlékezzünk ma rájuk is és ne felejtsük: október 6-a nem csupán gyásznap. Október 6-án fogadalmat is teszünk, hogy nem leszünk közömbösek  az igazságtalansággal és az embertelenséggel szemben, hogy gyermekeinknek nem a cinizmust, hanem a bátorságot örökítjük tovább, hogy a lényegből, haza szolgálatából nem engedünk – szögezte le Pintér Bence.

Borsi Róbert kulturális tanácsnok ünnepi beszédében arról beszélt, hogy ezen a napon nem csak emlékezünk, hanem tanulunk is a múltból, a példából és az erkölcsi tartásból. A tanácsnok arra emlékeztetett, hogy az október 6-i kivégzettek bár különféle nemzetiségük voltak, magyar hazafiak is egyben. – Ez a történelmi pillanat tanít meg bennünket arra, hogy a haza nem kizárólag származás kérdése, hanem az elköteleződésé, az áldozatvállalásé, és a hité – állapította meg a szónok.

aradi vértanúk
Az ünnepségen fiatalok is voltak szép számmal.
Fotó: Krizsán Csaba


– A 13 honvédtiszt halála nem elrettentett, hanem megerősített bennünket. A vértanúk példája beépült a magyar nemzeti identitásba, és ma is ott él minden hazafias szívben. A magyar szabadságharc nem elszigetelt esemény volt, hanem része annak a nagy  történelmi áramlatnak, amely a népek jogait, a nemzeti kultúrák megőrzését és a keresztény civilizáció védelmét tűzte zászlajára. A magyar vértanúk nem csak a hazáért, hanem Európa lelkiismeretéért is harcoltak.  Minden évben, amikor megemlékezünk róluk újra és újra megerősítjük: Magyarország szabad és független nemzet akar lenni saját útját járva, saját értékei mentén – szögezte le Borsi Róbert, aki hangsúlyozta, nekünk magyaroknak különösen fontos, hogy megőrizzük azt, amit a vértanúk ránk hagytak: a nemzeti önazonosságot, a keresztény gyökereket, a család és a közösség iránti elkötelezettséget, ezért kötelességünk kiállni a magyar érdekekért.

Az aradi vértanúkra emlékeztek Győrben

Fotók: Krizsán Csaba

A beszédek után ünnepi műsor következett a Győri Nemzeti Színház művészeinek előadásával, majd a koszorúk elhelyezése következett.       

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu