Az aradi vértanúkra emlékeztek Győrben - fotók

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúira, az aradi vértanúk napjára emlékező koszorúzási ünnepségre sokan gyűltek össze a Batthyány parkban.

Az aradi vértanúk

Fotó: archív

Az aradi vértanúk üzenete máig hat

Pintér Bence polgármester az aradi vértanúk mellett a győriekről is megemlékezett.

Fotó: Krizsán Csaba

Az ünnepségen beszédet mondott Pintér Bence polgármester, aki arról szólt, hogy a történelem sokszor áldozata a napi politikai újraértelmezéseknek.

– De minden korban igazságot szolgáltatott a történelem és lett független Magyarország. A történelem végül igazságot szolgáltatott azoknak a hősöknek is, akiket a megtorlók temetetlenül árokba löktek, összetört testüket hozzátartozóiknak kellett titokban visszalopni és tisztességgel eltemetni – emlékeztetettet rá a polgármester, aki arra kérte a jelenlévőket, emlékezzünk mindazokra, akik az igazságért és a hazáért szálltak síkra, de az életükkel fizettek érte. – Emlékezzünk az 1849. június 29-én Győrben rögtönítélettel kivégeztetett Woititz Adolf nevű 21 éves győri zsidó fiatalemberre és Szwelka Rotiastra, akiket a császári és királyi század katonáinak átállásra buzdításával vádoltak. Emlékezzünk ma rájuk is és ne felejtsük: október 6-a nem csupán gyásznap. Október 6-án fogadalmat is teszünk, hogy nem leszünk közömbösek az igazságtalansággal és az embertelenséggel szemben, hogy gyermekeinknek nem a cinizmust, hanem a bátorságot örökítjük tovább, hogy a lényegből, haza szolgálatából nem engedünk – szögezte le Pintér Bence.

Borsi Róbert kulturális tanácsnok ünnepi beszédében arról beszélt, hogy ezen a napon nem csak emlékezünk, hanem tanulunk is a múltból, a példából és az erkölcsi tartásból. A tanácsnok arra emlékeztetett, hogy az október 6-i kivégzettek bár különféle nemzetiségük voltak, magyar hazafiak is egyben. – Ez a történelmi pillanat tanít meg bennünket arra, hogy a haza nem kizárólag származás kérdése, hanem az elköteleződésé, az áldozatvállalásé, és a hité – állapította meg a szónok.

Az ünnepségen fiatalok is voltak szép számmal.

Fotó: Krizsán Csaba



– A 13 honvédtiszt halála nem elrettentett, hanem megerősített bennünket. A vértanúk példája beépült a magyar nemzeti identitásba, és ma is ott él minden hazafias szívben. A magyar szabadságharc nem elszigetelt esemény volt, hanem része annak a nagy történelmi áramlatnak, amely a népek jogait, a nemzeti kultúrák megőrzését és a keresztény civilizáció védelmét tűzte zászlajára. A magyar vértanúk nem csak a hazáért, hanem Európa lelkiismeretéért is harcoltak. Minden évben, amikor megemlékezünk róluk újra és újra megerősítjük: Magyarország szabad és független nemzet akar lenni saját útját járva, saját értékei mentén – szögezte le Borsi Róbert, aki hangsúlyozta, nekünk magyaroknak különösen fontos, hogy megőrizzük azt, amit a vértanúk ránk hagytak: a nemzeti önazonosságot, a keresztény gyökereket, a család és a közösség iránti elkötelezettséget, ezért kötelességünk kiállni a magyar érdekekért.