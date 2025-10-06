október 6., hétfő

Csornai megemlékezés

1 órája

Az aradi vértanúkra emlékeztek Csornán a város vezetői

Címkék#Aradi Vértanúk Emléknap#Csorna#vértanú#megemlékezés

A csornai önkormányzat a premontrei rendház falán elhelyezett szabadságharcos emlékműnél hajtott fejet az aradi vártanúk előtt. Koszorút helyeztek el és gyertyát gyújtottak.

Kisalföld.hu

A csornai városvezetés minden évben a premontrei rendház falán elhelyezett, a szabadságharcos premontrei kanonokoknak emléket állító tábla előtt emlékeznek meg az aradi vértanúkról. Így történt ez október 6-án, hétfőn, az emléknap délelőttjén is.

aradi vértanúk
Az aradi vértanúk emlékezete. Emléktábla a premontrei rendház falán. Fotó: Önkormányzat

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester, Szabó-Szilágyi Gabriella és Varga Péter önkormányzati képviselők, illetve dr. Földesi Tamás jegyző gyújtottak gyertyát és helyezték el a megemlékezés koszorúját.

Csorna képviseletében a városvezetők emlékeztek meg az aradi vértanúkról. 

 

 

