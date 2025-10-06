Csornai megemlékezés
1 órája
Az aradi vértanúkra emlékeztek Csornán a város vezetői
A csornai önkormányzat a premontrei rendház falán elhelyezett szabadságharcos emlékműnél hajtott fejet az aradi vártanúk előtt. Koszorút helyeztek el és gyertyát gyújtottak.
A csornai városvezetés minden évben a premontrei rendház falán elhelyezett, a szabadságharcos premontrei kanonokoknak emléket állító tábla előtt emlékeznek meg az aradi vértanúkról. Így történt ez október 6-án, hétfőn, az emléknap délelőttjén is.
Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester, Szabó-Szilágyi Gabriella és Varga Péter önkormányzati képviselők, illetve dr. Földesi Tamás jegyző gyújtottak gyertyát és helyezték el a megemlékezés koszorúját.
