Az aradi vértanúkra emlékeztek Csornán a város vezetői

A csornai városvezetés minden évben a premontrei rendház falán elhelyezett, a szabadságharcos premontrei kanonokoknak emléket állító tábla előtt emlékeznek meg az aradi vértanúkról. Így történt ez október 6-án, hétfőn, az emléknap délelőttjén is.

Az aradi vértanúk emlékezete. Emléktábla a premontrei rendház falán. Fotó: Önkormányzat

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester, Szabó-Szilágyi Gabriella és Varga Péter önkormányzati képviselők, illetve dr. Földesi Tamás jegyző gyújtottak gyertyát és helyezték el a megemlékezés koszorúját.