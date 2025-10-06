Az aradi vértanúk előtt hajtottak fejet a kapuváriak - fotók, videó

Az aradi vértanúkra és gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékeztek a kapuváriak hétfőn délután a vár parkjában. Ott állnak ugyanis az aradi vértanúk emlékfái és emléktáblái. "Október 6-án a nemzet gyásznapjára emlékezünk. Ezen a napon hajtunk fejet az aradi vértanúk és Batthyány Lajos miniszterelnök előtt, akik életüket adták a szabadságért, a hazáért. Áldozatuk példát mutat számunkra hűségből, kitartásból és hazaszeretetből"-hangzott el a megemlékezésen, majd Tóth Enikő Könnyek a vértanúkért című versét mondta el Nagy Botond, a Páli Szent Cince Katolikus Iskolaközpont diákja.

A kapuváriak az aradi vértanúk emlékhelyénél, a vár parkjában hajtottak fejet a hősök előtt. Fotó: Cs. K. A.

Az aradi vértanúkra emlékeztek

A rendezvény szónokaként Lukácsi Gábor történelemtanár osztotta meg gondolatait az emléknappal és a történtekkel kapcsolatban.

– Az évek, évtizedek, évszázadok múlhatnak, de a történelmi tények nem változnak. Fontosnak érzem, hogy az aradi vértanúk emléke ne csak a hivatalos, évenkénti megemlékezések idején fogalmazódjon meg, hanem a hétköznapok világából se vesszen ki. Hiszen példát mutattak ők hazaszeretetből és bátorságból. Tény, hogy 1848. október 6-án Bécsben forradalom volt. Ennek első évfordulójára időzítette Haynau a kivégzést. Négyet agyonlövetett, kilenc vértanút pedig katonához méltatlan módon felakasztatott. A bécsi nép cselekedetét a magyarokon bosszulták meg-fogalmazott Lukácsi Gábor, majd felidézte az 1849. október 6-án Aradon történteket. Összegzésként kifejtette: – A szabadságharc leverése után nagyjából 120 embert végeztek ki, 1200-azt pedig bebörtönöztek. Úgy érzem, az október 6-i megemlékezéseken a fejhajtással mindannyiuk előtt tisztelgünk. A gyertyák lángjai az ő emléküket őrzi, mindannyiuk emlékét. A gyertyák, mécsesek lángjai minket is figyelmeztetnek arra, hogy a vértanúk hősiesen meghaltak a hazáért. Nekünk pedig szeretettel és hittel élni kell a hazáért.