október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemzeti gyásznap

1 órája

Az aradi vértanúk előtt hajtottak fejet a kapuváriak - fotók, videó

Címkék#Gróf Batthyány Lajos#vértanú#emlékhely#megemlékezés#Kapuvár

Hazaszeretetből és bátorságból mutattak példát mindannyiunknak az aradi vértanúk, hangzott el hétfőn Kapuváron, a nemzeti gyásznapon. A helyiek az aradi vértanúkra emlékeztek a várparkban kialakított emlékhelyen.

Cs. Kovács Attila

Az aradi vértanúkra és gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékeztek a kapuváriak hétfőn délután a vár parkjában. Ott állnak ugyanis az aradi vértanúk emlékfái és emléktáblái. "Október 6-án a nemzet gyásznapjára emlékezünk. Ezen a napon hajtunk fejet az aradi vértanúk és Batthyány Lajos miniszterelnök előtt, akik életüket adták a szabadságért, a hazáért. Áldozatuk példát mutat számunkra hűségből, kitartásból és hazaszeretetből"-hangzott el a megemlékezésen, majd Tóth Enikő Könnyek a vértanúkért című versét mondta el Nagy Botond, a Páli Szent Cince Katolikus Iskolaközpont diákja.

Az aradi vértanúk emlékhelyénél tartottak megemlékezést Kapuváron.
A kapuváriak az aradi vértanúk emlékhelyénél, a vár parkjában hajtottak fejet a hősök előtt. Fotó: Cs. K. A.

Az aradi vértanúkra emlékeztek

A rendezvény szónokaként Lukácsi Gábor történelemtanár osztotta meg gondolatait az emléknappal és a történtekkel kapcsolatban. 

– Az évek, évtizedek, évszázadok múlhatnak, de a történelmi tények nem változnak. Fontosnak érzem, hogy az aradi vértanúk emléke ne csak a hivatalos, évenkénti megemlékezések idején fogalmazódjon meg, hanem a hétköznapok világából se vesszen ki. Hiszen példát mutattak ők hazaszeretetből és bátorságból. Tény, hogy 1848. október 6-án Bécsben forradalom volt. Ennek első évfordulójára időzítette Haynau a kivégzést. Négyet agyonlövetett, kilenc vértanút pedig katonához méltatlan módon felakasztatott. A bécsi nép cselekedetét a magyarokon bosszulták meg-fogalmazott Lukácsi Gábor, majd felidézte az 1849. október 6-án Aradon történteket. Összegzésként kifejtette: – A szabadságharc leverése után nagyjából 120 embert végeztek ki, 1200-azt pedig bebörtönöztek. Úgy érzem, az október 6-i megemlékezéseken a fejhajtással mindannyiuk előtt tisztelgünk. A gyertyák lángjai az ő emléküket őrzi, mindannyiuk emlékét. A gyertyák, mécsesek lángjai minket is figyelmeztetnek arra, hogy a vértanúk hősiesen meghaltak a hazáért. Nekünk pedig szeretettel és hittel élni kell a hazáért.

Az aradi vértanúkra emlékeztek Kapuváron is

Fotók: Cs. Kovács Attila

A megemlékezés további részében a kapuvári katonai hagyományőrzők, a kapuvári hajdúk és gartai muskétások helyezték el a kegyelet mécseseit az emlékfák tövében. Utána a város vezetői és oktatási intézményeinek képviselői koszorúzták meg az emlékhelyet. Tárogatón Horváth István, szintetizátoron Nognár Dávid közreműködött, díszőrséget a rábaközi honvéd hagyományőrzők álltak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu