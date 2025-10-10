A Lengyel család aradi emlékművet adományozott Szilnak, már a másodikat állíttatták

Arad emlékművet adományozott Szilnak a helyi Lengyel család. Rácz István bősárkányi kőfaragómester támogatásával egy gránit obeliszket állítottak a Fő utcában, a 86-os főút közelében. Ez már a második aradi emlékműve Lengyeléknek, mivel a több mint tíz éve állított első tönkrement. Most úgy döntöttek, hogy a korábbinál időt állóbb alkotással tisztelegnek a vértanú előtt.

A szili aradi emlékmű a Lengyel család adománya. Lengyel Oszkárnétól (balra) a község nevében Horváth Barbara polgármester vette át. Fotó: önkormányzat

Aradi emlékmű adományból

A község október 6-i megemlékezésén adták át az alkotást a településnek. Szil legújabb köztéri alkotását beszédével Firtl Mátyás, a vármegye díszpolgára avatta fel, a szili gyerekek pedig műsorukkal emlékeztek. A közösség nevében Horváth Barbara polgármester köszönte meg az adományozók felajánlását.

– A történelmi események már távol vannak, de szükséges azokat érteni, ismerni, és időről időre a jelenbe hozni. A mostani egyre nehezedő és veszélyessé váló világban újra szükséges élővé tenni, megérteni az önfeláldozó hazaszeretet lelkületét, így ma újra itt az alkalom, hogy feltekintsünk rájuk és megkérdezzük: mit írnak maradandóan szívünkbe az aradi vértanúk? Mert mi, magyarok eredendően magunkban hordozzuk a szabadságvágy, a hazaszeretet, a hűség, a bátorság, a tenni akarás és a hit nemes értékeit-fogalmazta meg az emlékművel kapcsolatos gondolatait a család nevében Lengyel Oszkárné.