Emlékmű adományból

2 órája

A Lengyel család aradi emlékművet adományozott Szilnak, már a másodikat állíttatták

Címkék#adomány#lengyel család#aradi emlékmű#Szil#hazaszeretet

Aradi emlékművet állítottak Szilban. Az alkotást a Lengyel család adományozta a községnek, hogy az aradi emlékmű "a jelen és a jövő nemzedékének a hazaszeretet és a szabadság, Isten által megáldott jelképe legyen!"

Cs. Kovács Attila

Arad emlékművet adományozott Szilnak a helyi Lengyel család. Rácz István bősárkányi kőfaragómester támogatásával egy gránit obeliszket állítottak a Fő utcában, a 86-os főút közelében. Ez már a második aradi emlékműve Lengyeléknek, mivel a több mint tíz éve állított első tönkrement. Most úgy döntöttek, hogy a korábbinál időt állóbb alkotással tisztelegnek a vértanú előtt.

Aradi emlékművet adományozott Szilnak a Lengyel család.
A szili aradi emlékmű a Lengyel család adománya. Lengyel Oszkárnétól (balra) a község nevében Horváth Barbara polgármester vette át. Fotó: önkormányzat

Aradi emlékmű adományból

A község október 6-i megemlékezésén adták át az alkotást a településnek. Szil legújabb köztéri alkotását beszédével Firtl Mátyás, a vármegye díszpolgára avatta fel, a szili gyerekek pedig műsorukkal emlékeztek. A közösség nevében Horváth Barbara polgármester köszönte meg az adományozók felajánlását.

– A történelmi események már távol vannak, de szükséges azokat érteni, ismerni, és időről időre a jelenbe hozni. A mostani egyre nehezedő és veszélyessé váló világban újra szükséges élővé tenni, megérteni az önfeláldozó hazaszeretet lelkületét, így ma újra itt az alkalom, hogy feltekintsünk rájuk és megkérdezzük: mit írnak maradandóan szívünkbe az aradi vértanúk? Mert mi, magyarok eredendően magunkban hordozzuk a szabadságvágy, a hazaszeretet, a hűség, a bátorság, a tenni akarás és a hit nemes értékeit-fogalmazta meg az emlékművel kapcsolatos gondolatait a család nevében Lengyel Oszkárné. 

Aradi emlékművet állítottak Szilban, adományból

Fotók: Szili önkormányzat

– A nemzeti gyásznap jól példázza, mindig voltak vértanúink, bátor és szent vezetőink, akik által képesek voltunk elérni még a legelérhetetlenebbnek tűnő céljainkat is. Az új szili emlékmű egy egyszerű, nem hivalkodó formájú, szürke gránit, melynek keménysége, tömörsége a hősök emlékének örökkévalóságát, a hazáért vállalt áldozatuk nagyságát, az utókor emlékezőinek és a hősöknek az összetartozását jelképezi. Karcsú, égbetörő formája a mártírtoknak a Teremtőhöz vezető útjára utal. Színe a gyász színét közvetíti felénk, de a derengés, a világosodás szürkesége, amely a teljes feketeség helyett megjelenik, azt jelzi, az áldozat nem volt hiábavaló.

Lengyel Oszkárné köszönetet mondott Rácz István bősárkányi kőfaragó mesternek és családjának az önzetlen támogatásért, a kivitelezési munkáért. "Legyen ez az emlékmű itt a téren az aradi vértanúkra emlékezve, a jelen és a jövő nemzedékének a hazaszeretet és a szabadság, Isten által megáldott jelképe"-hívta fel a figyelmet.

 

