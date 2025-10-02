Már él az anyák adókedvezménye - Könnyű a nyilatkozás

október 2., csütörtök

Október 1-től él a háromgyermekes anyák adókedvezménye. A NAV segít a munkáltatóknak és az online megoldást választó édesanyáknak. Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen érhető el az anyák adókedvezménye aloldal - derül ki a NAV közleményéből.

Kisalföld.hu

Annak érdekében, hogy az anyák adókedvezménye minden édesanyához időben eljusson, a NAV tájékoztató levelet küld a munkáltatóknak a legfontosabb tudnivalókról.

Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen érhető el az anyák adókedvezménye aloldal
Fotó: Shutterstock

Elérhető az anyák adókedvezménye

Aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, csak nyilatkoznia kell. Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az erről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).

A munkáltatónál leadott nyilatkozat papíralapú, ezért itt fontos az aláírás. Az ONYA gyors, mindössze néhány kattintás, hiszen a NAV rendelkezésre álló adatok automatikusan betöltődnek. Az ONYA bárki számára elérhető, az azonosítás miatt csak DÁP vagy Ügyfélkapu+ kell hozzá, épp ezért itt sem nyomtatni, sem aláírni nem kell semmit, az adatokat a NAV automatikusan továbbítja a munkáltatónak.

A kedvezmény soha, semmilyen körülmények között nem veszhet el, akkor sem, ha valaki most nem nyilatkozik. Ebben az esetben a háromgyerekes anyáknak járó kedvezmény majd 2026-ban az szja-bevallásban érvényesíthető.

A kétféle adóelőleg-nyilatkozat az alábbi linken érhető el.

 

 

