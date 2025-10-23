október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

10°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Menekülés az ismeretlenbe

1 órája

A szabadság vándorai – Az andaui fahídon 70 ezer honfitársunk hagyta el hazánkat az 1956-ban

Címkék#menekülés#1956#történelem#fahíd#határ

Az egykoron alig 7 méter hosszú, rozzant andaui fahíd 1956 novemberében írta be magát örökre a történelemkönyvekbe. A szabadság útja kínkeservesen nehéz volt 1956 novemberében; páran nem is élték túl a menekülést Ausztriába. Nagy István győri fényképészmesterrel, helytörténeti kutatóval közösen látogattunk el az újjáépített andaui fahídhoz, s idéztük fel a helyszínen a magyar forradalom leverését követő drámai heteket.

Szeghalmi Balázs

Miután a Szovjetunió 1956 novemberében megtámadta és néhány óra alatt megszállta hazánkat, nem csak forradalmárok, egész családok indultak a jobb élet reményében Ausztria és a nyugati világ felé. „Annak a kézzel rajzolt, egyszerű térképnek az egyik eredeti példányát sikerült megőriznem az utókornak, amely a menekülők között terjedt 1956 november elején” – mondta Nagy István, miközben az aranykoszorús győri fényképészmesterrel Miklósmajortól az andaui fahídhoz tartunk.

Úton a rozoga, andaui fahídhoz - A forradalom leverése után a menekülés drámai pillanatai a Hanságban: kisgyerekes családok hideg, esős időben lápos területen vonultak a fahíd felé. Fotó: Fortepan
Úton a rozoga, andaui fahídhoz - A forradalom leverése után a menekülés drámai pillanatai a Hanságban: kisgyerekes családok hideg, esős időben lápos területen vonultak a fahíd felé. Fotó: Fortepan

Volt, aki a gramofonját cipelte az andaui fahídhoz

Az alig 10 centis papírfecni a szabadság reményével, a kommunista megtorlás elkerülésével kecsegtette a Magyarországot épp elhagyni készülőket, ám arról mélyen hallgatott, milyen keserves út vár rájuk. „A menekülők jelentős többsége Kapuváron szállt le a vonatról, ám akadtak, akik Csornáról indultak a Hanság-főcsatornája felé. Gyerekként éltem át 1956-ot, emlékszem az életüket egyetlen bőröndbe csomagoló kisgyerekes családokra, ahogy átvonultak Csornán. Már a rendszerváltás után olvastam, hogy akadt, aki a gramofonját vitte magával, s csak a határ közelében vált meg tőle fájó szívvel. A többségre 16 km-es út várt a kapuvári állomás és az andaui híd között.

Öt stáció

A menekülők útját öt emlékkő őrzi: az első Gartán (1,5 km), a második Kapuvár belsőmajorban (2,5 km), a harmadik az egykori 70-es kitérőnél lévő ház (4,5 km). Utóbbi azért kapta a 70-es számot a ’40-es évek végén, mert szerte az országban így tisztelegtek a kommunista vezetők Sztálin 70. születésnapja előtt. Visszatérve az '56-os menekültek mementóihoz: a negyedik emlékkő Miklósmajornál van (11,5 km), míg az utolsó az 1996-ban újjáépített andaui fahídnál” – hallottuk Nagy Istvántól, aki nem csupán fotózta az említett stációkat, helytörténeti munkáiban többször írt a világhíressé vált műtárgyról.

Nagy István, Szent László-díjas győri fényképészmester helytörténeti munkáiban évtizedek óta kutatja az andaui fahíd 1956-os múltját. Fotó: Szeghalmi Balázs
Nagy István, Szent László-díjas győri fényképészmester helytörténeti munkáiban évtizedek óta kutatja az andaui fahíd 1956-os múltját. Fotó: Szeghalmi Balázs

Információk teával

„A menekülők nem csupán a félelemtől dideregtek – egyrészt nem tudták, milyen élet vár rájuk a nyugati világban, másrészt azért is aggódhattak, hogy a Hanság-főcsatorna természetes határát mikor zárják le a szovjet katonák –, kellemetlenül csípős, csapadékos, már-már télies időjárást kellett leküzdeniük. Amikor a szovjet páncélosok elfoglalták Győrt 1956. november 4-én, a megmaradt korabeli fotókon jól látszik, hogy havazott is.

Kézzel rajzolt térkép

A szóban forgó kézzel rajzolt térkép miatt sok menekülő hitte azt, hogy karnyújtásnyira van a szabadságot jelentő határ. A rábaközi emberek, amiben tudták, segítették a menekülőket, elsősorban információkkal, de ennivalóval, meleg teával is kínálták a hosszasan vonuló tömegeket.

 

Segített a Hanyi-vasút

A fárasztó út és a rossz időjárás miatt november negyedike után rövidesen kulcsfontosságú vált a `Hanyi-vasút´ a menekülők számára. Utóbbi a kapuvári gazdaság kisvonata volt; később ezen a szerelvényen dolgozott a babóti Zsoldosné Edit. Tőle tudom, hogy a menekülők – különösen a kisgyerekes családok – egyre inkább igénybe vették a kisvasutat, s ebben partnerre találták a kapuvári gazdaság munkatársaiban. A kisvonat a mai kapuvári állomással szemben lévő egykori gazdasági épülettől több napon át szállította a menekülőket Miklósmajorig, akiknek így az első 11 kilométert nem kellett a lábukon megtenniük. A korabeli szemtanúk szerint a kisvonat többször zsúfolásig megtelt indiai vonatokat idézett, vagyis a menekülők a szerelvény oldalán és végén lógva kapaszkodtak. Egy-egy út során így akár 800-1000 ember is eljutott Andau közelébe” – elevenítette fel a szívszorító pillanatokat Nagy István.

Az andaui fahídon 70 ezer honfitársunk hagyta el hazánkat az 1956-ban

Fotók: Szeghalmi Balázs, Fortepan, Orf

Páran örökre a Hanság foglyai maradtak

A szabadság „kapuja” 1956. november 24-én záródott. A szovjet katonák ekkor robbantották fel az andaui fahidat. A kommunizmusra jellemző cinizmussal azzal indokolták a detonációt, hogy ők „csak” a humanitárius katasztrófát akarták megakadályozni ezzel a lépéssel A teljes képhez tartozik, hogy a menekülésnek voltak tragikus áldozatai. Az esőtől felduzzadt Hanságban páran – egyes írások szerint hárman, más dokumentumok szerint négyen – életüket vesztették a mocsaras, lápos területen. Mindannyian távolról érkeztek a Kisalföldre, halálukban szerepet játszott a helyismeret hiánya. Akik sikerrel átjutottak a kis fahídon 1956 novemberében, körülbelül 70 ezren voltak. Minden túlzás nélkül döbbenetes adat ez: az 1956-os forradalom idején és a szabadságharc leverése után történészek szerint több mint 200 ezer honfitársunk hagyta el Magyarországot. Az emigrálók több mint harmada távozott a Hanságon és az andaui keskeny fahídon át a szabad világba.

 

A szabadság útja napjainkban

Az andaui fahidat magyar-osztrák közös együttműködéssel építettek újjá 1996-ban. A magyar oldalon kerékpáros túraút vezet a töltésen a fahídig; az útvonal része az európai Vasfüggöny bringaútnak. A téren van némi hiányérzetünk, hogy az andaui fahídhoz vezető utat – már csak történelmi jelentősége miatt is – jobban ki kellene táblázni, különösen azoknak, akik kocsival, a kavicsos úton közelítik meg Kapuvár felől. Az osztrák oldalon az Andauba vezető aszfaltot manapság is a „Szabadság útjának” nevezik. Itt számos művészeti alkotás – igaz, ezek többségét az idő vasfoga egyre jobban koptatja – emlékeztet a 70 ezer magyar ’56-os menekültre.

 

Richard Nixon Andauban

  • Az andaui fahíd történelmi jelentőségét jól ábrázolja, hogy miután a világsajtót bejárták a drámai felvételek, Dwight D. Eisenhower amerikai elnök helyettesét, Richard Nixon alelnököt a magyar-osztrák határra közelébe, Andauba küldte 1956 novemberében, hogy támogatásukról biztosítsa az emigrálókat.
  • Mindkét politikus a 20. századi világtörténelem meghatározó alakja. Eisenhower volt a szövetségesek parancsnoka a normandiai partraszállás során a II. világháborúban, míg Nixon később az USA 37. elnöke lett, ám a Watergate-botrányba belebukott.
  • Így a mai napig egyedüli amerikai elnökként, kénytelen volt lemondani posztjáról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu