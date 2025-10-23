A szabadság vándorai – Az andaui fahídon 70 ezer honfitársunk hagyta el hazánkat az 1956-ban

Miután a Szovjetunió 1956 novemberében megtámadta és néhány óra alatt megszállta hazánkat, nem csak forradalmárok, egész családok indultak a jobb élet reményében Ausztria és a nyugati világ felé. „Annak a kézzel rajzolt, egyszerű térképnek az egyik eredeti példányát sikerült megőriznem az utókornak, amely a menekülők között terjedt 1956 november elején” – mondta Nagy István, miközben az aranykoszorús győri fényképészmesterrel Miklósmajortól az andaui fahídhoz tartunk.

Úton a rozoga, andaui fahídhoz - A forradalom leverése után a menekülés drámai pillanatai a Hanságban: kisgyerekes családok hideg, esős időben lápos területen vonultak a fahíd felé. Fotó: Fortepan

Volt, aki a gramofonját cipelte az andaui fahídhoz

Az alig 10 centis papírfecni a szabadság reményével, a kommunista megtorlás elkerülésével kecsegtette a Magyarországot épp elhagyni készülőket, ám arról mélyen hallgatott, milyen keserves út vár rájuk. „A menekülők jelentős többsége Kapuváron szállt le a vonatról, ám akadtak, akik Csornáról indultak a Hanság-főcsatornája felé. Gyerekként éltem át 1956-ot, emlékszem az életüket egyetlen bőröndbe csomagoló kisgyerekes családokra, ahogy átvonultak Csornán. Már a rendszerváltás után olvastam, hogy akadt, aki a gramofonját vitte magával, s csak a határ közelében vált meg tőle fájó szívvel. A többségre 16 km-es út várt a kapuvári állomás és az andaui híd között.

Öt stáció

A menekülők útját öt emlékkő őrzi: az első Gartán (1,5 km), a második Kapuvár belsőmajorban (2,5 km), a harmadik az egykori 70-es kitérőnél lévő ház (4,5 km). Utóbbi azért kapta a 70-es számot a ’40-es évek végén, mert szerte az országban így tisztelegtek a kommunista vezetők Sztálin 70. születésnapja előtt. Visszatérve az '56-os menekültek mementóihoz: a negyedik emlékkő Miklósmajornál van (11,5 km), míg az utolsó az 1996-ban újjáépített andaui fahídnál” – hallottuk Nagy Istvántól, aki nem csupán fotózta az említett stációkat, helytörténeti munkáiban többször írt a világhíressé vált műtárgyról.

Nagy István, Szent László-díjas győri fényképészmester helytörténeti munkáiban évtizedek óta kutatja az andaui fahíd 1956-os múltját. Fotó: Szeghalmi Balázs

Információk teával

„A menekülők nem csupán a félelemtől dideregtek – egyrészt nem tudták, milyen élet vár rájuk a nyugati világban, másrészt azért is aggódhattak, hogy a Hanság-főcsatorna természetes határát mikor zárják le a szovjet katonák –, kellemetlenül csípős, csapadékos, már-már télies időjárást kellett leküzdeniük. Amikor a szovjet páncélosok elfoglalták Győrt 1956. november 4-én, a megmaradt korabeli fotókon jól látszik, hogy havazott is.