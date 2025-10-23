2 órája
A szabadság vándorai – Az andaui fahídon 70 ezer honfitársunk hagyta el hazánkat az 1956-ban
Az egykoron alig 7 méter hosszú, rozzant andaui fahíd 1956 novemberében írta be magát örökre a történelemkönyvekbe. A szabadság útja kínkeservesen nehéz volt 1956 novemberében; páran nem is élték túl a menekülést Ausztriába. Nagy István győri fényképészmesterrel, helytörténeti kutatóval közösen látogattunk el az újjáépített andaui fahídhoz, s idéztük fel a helyszínen a magyar forradalom leverését követő drámai heteket.
Miután a Szovjetunió 1956 novemberében megtámadta és néhány óra alatt megszállta hazánkat, nem csak forradalmárok, egész családok indultak a jobb élet reményében Ausztria és a nyugati világ felé. „Annak a kézzel rajzolt, egyszerű térképnek az egyik eredeti példányát sikerült megőriznem az utókornak, amely a menekülők között terjedt 1956 november elején” – mondta Nagy István, miközben az aranykoszorús győri fényképészmesterrel Miklósmajortól az andaui fahídhoz tartunk.
Volt, aki a gramofonját cipelte az andaui fahídhoz
Az alig 10 centis papírfecni a szabadság reményével, a kommunista megtorlás elkerülésével kecsegtette a Magyarországot épp elhagyni készülőket, ám arról mélyen hallgatott, milyen keserves út vár rájuk. „A menekülők jelentős többsége Kapuváron szállt le a vonatról, ám akadtak, akik Csornáról indultak a Hanság-főcsatornája felé. Gyerekként éltem át 1956-ot, emlékszem az életüket egyetlen bőröndbe csomagoló kisgyerekes családokra, ahogy átvonultak Csornán. Már a rendszerváltás után olvastam, hogy akadt, aki a gramofonját vitte magával, s csak a határ közelében vált meg tőle fájó szívvel. A többségre 16 km-es út várt a kapuvári állomás és az andaui híd között.
Öt stáció
A menekülők útját öt emlékkő őrzi: az első Gartán (1,5 km), a második Kapuvár belsőmajorban (2,5 km), a harmadik az egykori 70-es kitérőnél lévő ház (4,5 km). Utóbbi azért kapta a 70-es számot a ’40-es évek végén, mert szerte az országban így tisztelegtek a kommunista vezetők Sztálin 70. születésnapja előtt. Visszatérve az '56-os menekültek mementóihoz: a negyedik emlékkő Miklósmajornál van (11,5 km), míg az utolsó az 1996-ban újjáépített andaui fahídnál” – hallottuk Nagy Istvántól, aki nem csupán fotózta az említett stációkat, helytörténeti munkáiban többször írt a világhíressé vált műtárgyról.
Információk teával
„A menekülők nem csupán a félelemtől dideregtek – egyrészt nem tudták, milyen élet vár rájuk a nyugati világban, másrészt azért is aggódhattak, hogy a Hanság-főcsatorna természetes határát mikor zárják le a szovjet katonák –, kellemetlenül csípős, csapadékos, már-már télies időjárást kellett leküzdeniük. Amikor a szovjet páncélosok elfoglalták Győrt 1956. november 4-én, a megmaradt korabeli fotókon jól látszik, hogy havazott is.
Kézzel rajzolt térkép
A szóban forgó kézzel rajzolt térkép miatt sok menekülő hitte azt, hogy karnyújtásnyira van a szabadságot jelentő határ. A rábaközi emberek, amiben tudták, segítették a menekülőket, elsősorban információkkal, de ennivalóval, meleg teával is kínálták a hosszasan vonuló tömegeket.
Segített a Hanyi-vasút
A fárasztó út és a rossz időjárás miatt november negyedike után rövidesen kulcsfontosságú vált a `Hanyi-vasút´ a menekülők számára. Utóbbi a kapuvári gazdaság kisvonata volt; később ezen a szerelvényen dolgozott a babóti Zsoldosné Edit. Tőle tudom, hogy a menekülők – különösen a kisgyerekes családok – egyre inkább igénybe vették a kisvasutat, s ebben partnerre találták a kapuvári gazdaság munkatársaiban. A kisvonat a mai kapuvári állomással szemben lévő egykori gazdasági épülettől több napon át szállította a menekülőket Miklósmajorig, akiknek így az első 11 kilométert nem kellett a lábukon megtenniük. A korabeli szemtanúk szerint a kisvonat többször zsúfolásig megtelt indiai vonatokat idézett, vagyis a menekülők a szerelvény oldalán és végén lógva kapaszkodtak. Egy-egy út során így akár 800-1000 ember is eljutott Andau közelébe” – elevenítette fel a szívszorító pillanatokat Nagy István.
Az andaui fahídon 70 ezer honfitársunk hagyta el hazánkat az 1956-banFotók: Szeghalmi Balázs, Fortepan, Orf
Páran örökre a Hanság foglyai maradtak
A szabadság „kapuja” 1956. november 24-én záródott. A szovjet katonák ekkor robbantották fel az andaui fahidat. A kommunizmusra jellemző cinizmussal azzal indokolták a detonációt, hogy ők „csak” a humanitárius katasztrófát akarták megakadályozni ezzel a lépéssel A teljes képhez tartozik, hogy a menekülésnek voltak tragikus áldozatai. Az esőtől felduzzadt Hanságban páran – egyes írások szerint hárman, más dokumentumok szerint négyen – életüket vesztették a mocsaras, lápos területen. Mindannyian távolról érkeztek a Kisalföldre, halálukban szerepet játszott a helyismeret hiánya. Akik sikerrel átjutottak a kis fahídon 1956 novemberében, körülbelül 70 ezren voltak. Minden túlzás nélkül döbbenetes adat ez: az 1956-os forradalom idején és a szabadságharc leverése után történészek szerint több mint 200 ezer honfitársunk hagyta el Magyarországot. Az emigrálók több mint harmada távozott a Hanságon és az andaui keskeny fahídon át a szabad világba.
A szabadság útja napjainkban
Az andaui fahidat magyar-osztrák közös együttműködéssel építettek újjá 1996-ban. A magyar oldalon kerékpáros túraút vezet a töltésen a fahídig; az útvonal része az európai Vasfüggöny bringaútnak. A téren van némi hiányérzetünk, hogy az andaui fahídhoz vezető utat – már csak történelmi jelentősége miatt is – jobban ki kellene táblázni, különösen azoknak, akik kocsival, a kavicsos úton közelítik meg Kapuvár felől. Az osztrák oldalon az Andauba vezető aszfaltot manapság is a „Szabadság útjának” nevezik. Itt számos művészeti alkotás – igaz, ezek többségét az idő vasfoga egyre jobban koptatja – emlékeztet a 70 ezer magyar ’56-os menekültre.
Richard Nixon Andauban
- Az andaui fahíd történelmi jelentőségét jól ábrázolja, hogy miután a világsajtót bejárták a drámai felvételek, Dwight D. Eisenhower amerikai elnök helyettesét, Richard Nixon alelnököt a magyar-osztrák határra közelébe, Andauba küldte 1956 novemberében, hogy támogatásukról biztosítsa az emigrálókat.
- Mindkét politikus a 20. századi világtörténelem meghatározó alakja. Eisenhower volt a szövetségesek parancsnoka a normandiai partraszállás során a II. világháborúban, míg Nixon később az USA 37. elnöke lett, ám a Watergate-botrányba belebukott.
- Így a mai napig egyedüli amerikai elnökként, kénytelen volt lemondani posztjáról.
Hősök - Az 1956-os forradalom győri áldozataira emlékeztek a temetőben - fotók