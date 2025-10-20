50 perce
Mutatjuk a hosszú hétvégei állatorvosi ügyeletet Győr-Moson-Sopronban
Az állatorvosi ügyelet csak előzetes telefonos bejelentkezés alapján vehető igénybe, sürgős és életveszélyes esetek ellátására!
Állatorvosi ügyelet Győr-Moson-Sopronban
2025. október 23-24-25-26
Csorna város és környéke I.
Csorna-Farád- Jobaháza- Rábatamási- Bogyoszló- Magyarkeresztúr- Sopronnémeti- Szil- Zsebeháza- Potyond- Páli- Vág- Rábasebes- Szany- Szilsárkány- Pásztori- Rábaszentandrás- Sobor- Egyed- Rábapordány- Dör- Rábacsanak
Csorna város és környéke II.
Csorna-Bágyogszovát- Bodonhely- Rábacsécsény- Kisbabot- Rábaszentmihály- Mérges- Kóny- Enese- Bősárkány- Barbacs- Maglóca- Acsalag- Markotabödöge- Cakóháza- Tárnokréti- Rábcakapi- Fehértó- Győrsövényház- Földsziget- Bezi
Az ügyelet szerdán 16 órától 21 óráig,
csütörtökön-pénteken, valamint szombaton és vasárnap reggel 8 órától 21 óráig tart.
október 23-24-én Dr. Horváth Ciprián 06-30/362-1208
október 25-26-án Dr. Márkus Deák Attila 06-30/227-2243
Győri Kisállatrendelői ügyelet www.allatorvosiugyeletgyor.hu
Kapuvár és Sopron környéke
Kapuvár- Agyagosszergény- Fertőendréd- Vitnyéd- Miklósmajor- Osli- Öntésmajor- Babót- Veszkény- Szárföld- Mihályi- Kisfalud- Himód- Gyóró- Vadosfa- Rábakecöl- Edve- Vásárosfalu- Beled- Cirák- Dénesfa- Vica- Hövej
Lővő- Völcsej- Szakony- Zsira- Und- Gyalóka- Egyházasfalu- Újkér- Nemeskér- Iván- Röjtökmuzsaj-Sopronhorpács-Sopronkövesd-Ebergőc-Nagylózs-Pinnye-Fertőd-Fertőszéplak-Répceszemere-Csáfordjánosfa-Csér-Pusztacsalád-Répcevis-Fertőszentmiklós-Sarród-Nyárliget-Tőzeggyármajor,Fertőújlak-Hegykő-Hidegség-Fertőhomok-Csapod-Petőháza-Fertőboz-Pereszteg-Nagycenk-Kópháza
Az ügyelet szerdán 16 órától 21 óráig,
csütörtökön-pénteken, valamint szombaton és vasárnap reggel 8 órától 21 óráig tart.
október 23-24-én Dr. Varga Bence 06-20/3600-911
október 25-26-án Dr. Horváth Tibor 06-30/9752-110