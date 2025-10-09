október 9., csütörtök

Segítség a szőrős barátainknak

1 órája

Állatorvosi ügyelet Győr-Moson-Sopronban

Az állatorvosi ügyelet csak előzetes telefonos bejelentkezés alapján vehető igénybe, sürgős és életveszélyes esetek ellátására!

Forrás: Shutterstock

Állatorvosi ügyelet Győr-Moson-Sopronban

2025. október 11-12

Csorna város és környéke I.

Csorna-Farád- Jobaháza- Rábatamási- Bogyoszló- Magyarkeresztúr- Sopronnémeti- Szil- Zsebeháza- Potyond- Páli- Vág- Rábasebes- Szany- Szilsárkány- Pásztori- Rábaszentandrás- Sobor- Egyed- Rábapordány- Dör- Rábacsanak

Csorna város és környéke II.

Csorna-Bágyogszovát- Bodonhely- Rábacsécsény- Kisbabot- Rábaszentmihály- Mérges- Kóny- Enese- Bősárkány- Barbacs- Maglóca- Acsalag- Markotabödöge- Cakóháza- Tárnokréti- Rábcakapi- Fehértó- Győrsövényház- Földsziget- Bezi

Az ügyelet pénteken 16 órától 21 óráig,

szombaton és vasárnap reggel 8 órától 21 óráig tart.

Dr. Simon István 06-30/507-9882

 

Győri Kisállatrendelői ügyelet www.allatorvosiugyeletgyor.hu

 

Kapuvár és Sopron környéke

Kapuvár- Agyagosszergény- Fertőendréd- Vitnyéd- Miklósmajor- Osli- Öntésmajor- Babót- Veszkény- Szárföld- Mihályi- Kisfalud- Himód- Gyóró- Vadosfa- Rábakecöl- Edve- Vásárosfalu- Beled- Cirák- Dénesfa- Vica- Hövej

Lővő- Völcsej- Szakony- Zsira- Und- Gyalóka- Egyházasfalu- Újkér- Nemeskér- Iván- Röjtökmuzsaj-Sopronhorpács-Sopronkövesd-Ebergőc-Nagylózs-Pinnye-Fertőd-Fertőszéplak-Répceszemere-Csáfordjánosfa-Csér-Pusztacsalád-Répcevis-Fertőszentmiklós-Sarród-Nyárliget-Tőzeggyármajor,Fertőújlak-Hegykő-Hidegség-Fertőhomok-Csapod-Petőháza-Fertőboz-Pereszteg-Nagycenk-Kópháza

Az ügyelet pénteken 16 órától 21 óráig,

szombaton és vasárnap reggel 8 órától 21 óráig tart.

Dr. Nagy Dorina 06-30/1325-525

 

 

