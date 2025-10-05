Adományok segítségül: állatok világnapja a győri menhelyen - Sok-sok fotót hoztunk

Felejthetetlen élményekkel, pillanatokkal, játékokkal, meglepetésekkel várt minden állatbarátot vasárnap a győri állatmenhely is a Pápai útnál. A rossz idő ellenére szerencsére rengetegen vettek részt a rendezvényükön. Október 4. az Állatok Világnapja.

Állatok Világnapja: Népszerű volt a kutyusok sétáltatása a vasárnapi eseményen.

Fotó: Molcsányi Máté

Állatok Világnapja a győri menhelyen

- A rendezvény ideje alatt kutyasétáltatásra folyamatosan volt lehetőség, méghozzá hosszított nyitva tartással, a cicaház végig látogatható volt. Az Avalon lovasudvar kedves állatai csatlakoztak hozzánk ezen a napon, így a kilátogatók kislovakkal és kecskékkel is találkozhatnak délután kettő óráig - nyilatkozta a menhelye vezetője, Nagy Péter.

Nézze meg képgalériánkat: