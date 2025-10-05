október 5., vasárnap

Kétszáz kutya és macska

36 perce

Adományok segítségül: állatok világnapja a győri menhelyen - Sok-sok fotót hoztunk

Címkék#rendezvény#élmény#győri állatmenhely

Sok család választotta vasárnap délelőtti programnak, az állatok világnapi rendezvényt a győri állatmenhelyen. Népszerű volt a kutyusok sétáltatása. Október 4. az Állatok Világnapja.

Kisalföld.hu

Felejthetetlen élményekkel, pillanatokkal, játékokkal, meglepetésekkel várt minden állatbarátot vasárnap a győri állatmenhely is a Pápai útnál. A rossz idő ellenére szerencsére rengetegen vettek részt a rendezvényükön. Október 4. az Állatok Világnapja.

Állatok Világnapja
Állatok Világnapja: Népszerű volt a kutyusok sétáltatása a vasárnapi eseményen. 
Fotó: Molcsányi Máté

Állatok Világnapja a győri menhelyen

- A rendezvény ideje alatt kutyasétáltatásra folyamatosan volt lehetőség, méghozzá hosszított nyitva tartással, a cicaház végig látogatható volt. Az Avalon lovasudvar kedves állatai csatlakoztak hozzánk ezen a napon, így a kilátogatók kislovakkal és kecskékkel is találkozhatnak délután kettő óráig - nyilatkozta a menhelye vezetője, Nagy Péter. 

Nézze meg képgalériánkat:

Adományok segítségül: állatok világnapja a győri menhelyen

Fotók: Molcsányi Máté

Mindegy kétszáz kutya és macska van jelenleg a telepen. A legnépszerűbb program persze az állatokat sétáltatása volt, rengeteg gyermek választotta ezt a lehetőséget. De hirdettek rajzpályázatot is, és volt sütisarok is. Nagy Péter hozzátette: nagyon sok adományt kaptak.

 

 

