Édesebbnél édesebb cicák és kutyusok várnak szerető gazdikra - fotók, videó

Százhuszonöt kutya és nyolcvanhat macska várja sorsának jobbra fordulását a győri állatmenhelyen, a Téglagyári úton. Sokan közülük régóta, öt-hat éve is akár a telep lakói és szinte esélyük sincs a gazdis életre. Bár, tudtuk meg Baranyai Rékától, az állatmenhely munkatársától, mostanában jellemző, hogy idős, esetleg beteg állatokat fogadnak örökbe. Kedden délután a csornai Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola tanulói keresték fel az intézményt és egy rakomány állateledelt adtak át az ott dolgozóknak. Az állatok világnapjához kapcsolódóan rendeztek gyűjtést a csornai iskolában.

A csornai Csukás-iskola diákjai állateledellel támogatták az állatmenhely működését. Az intézmény nevében (balról) Dubi Patrik, Széles Ábel és Bóna Benedek adták át az adományt Baranyai Rékának. Fotó: Cs. K. A.

Csukás-adomány az állatmenhelynek

Baranyai Réka elmondta: nagyon örülnek minden adománynak, hiszen a több mint kétszáz állat etetése, gondozása óriási feladatot és kiadást jelent.

– Szívesen fogadunk bármit, ami a kutyák és cicák tartását segíti. Jól jön a telepen a macskaalom, örülünk az állateledeleknek, konzerveknek, alutasakos eledeleknek, száraz tápnak. De nagy szükségünk van például kukazsákokra, papírtörlőre, melyek mind fogyóeszközök nálunk. Sokat használunk fertőtlenítő- és tisztítószerekből. Természetesen a pénzadományokat is elfogadjuk, a pénzt elsősorban állatorvosi költségekre, gyógyszerekre költjük, mert az a fajta kiadásunk is jelentős-vázolta helyzetüket Baranyai Réka.

Az óvónőből lett mentett állatok gondozójává vált Réka hozzátette, hogy "külső helyszíneken" is vannak cicák és kutyák, úgynevezett ideiglenes örökbefogadóknál. Van olyan partnerük, aki már tíz macskát fogadott be otthonába. Az állatok jórészt az utcáról kerülnek a menhely biztonságába, de előfordul, hogy a gazda viszi be kedvencét, mert már nem tudja vállalni a gondozását. Ősszel nagyon sok macska érkezik a Téglagyári útra.

– Szedtünk már össze a határból is teljesen szocializálatlan kutyacsaládokat, de olyan is akad, hogy a települési jegyző kéri segítségünket nem megfelelő tartásban lévő kutya miatt. Ilyenkor a jegyzővel, rendőrséggel együtt vonulunk ki a helyszínre és elhozzuk a rossz körülmények között sínylődő jószágot – mondta.