2 órája
Édesebbnél édesebb cicák és kutyusok várnak szerető gazdikra - fotók, videó
A győri állatmenhelyen több mit kétszáz állat várja, hogy valakinek megadjon rajta a szeme, magához vegye és szerető gazdája legyen. Kutyusok és macskák, amik az utcáról, vagy éppen a határból, esetleg embertelen körülmények közül kerülnek az állatmenhelyre. A csornai Csukás-iskola diákjai élelmet vittek nekik.
Százhuszonöt kutya és nyolcvanhat macska várja sorsának jobbra fordulását a győri állatmenhelyen, a Téglagyári úton. Sokan közülük régóta, öt-hat éve is akár a telep lakói és szinte esélyük sincs a gazdis életre. Bár, tudtuk meg Baranyai Rékától, az állatmenhely munkatársától, mostanában jellemző, hogy idős, esetleg beteg állatokat fogadnak örökbe. Kedden délután a csornai Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola tanulói keresték fel az intézményt és egy rakomány állateledelt adtak át az ott dolgozóknak. Az állatok világnapjához kapcsolódóan rendeztek gyűjtést a csornai iskolában.
Csukás-adomány az állatmenhelynek
Baranyai Réka elmondta: nagyon örülnek minden adománynak, hiszen a több mint kétszáz állat etetése, gondozása óriási feladatot és kiadást jelent.
– Szívesen fogadunk bármit, ami a kutyák és cicák tartását segíti. Jól jön a telepen a macskaalom, örülünk az állateledeleknek, konzerveknek, alutasakos eledeleknek, száraz tápnak. De nagy szükségünk van például kukazsákokra, papírtörlőre, melyek mind fogyóeszközök nálunk. Sokat használunk fertőtlenítő- és tisztítószerekből. Természetesen a pénzadományokat is elfogadjuk, a pénzt elsősorban állatorvosi költségekre, gyógyszerekre költjük, mert az a fajta kiadásunk is jelentős-vázolta helyzetüket Baranyai Réka.
Az óvónőből lett mentett állatok gondozójává vált Réka hozzátette, hogy "külső helyszíneken" is vannak cicák és kutyák, úgynevezett ideiglenes örökbefogadóknál. Van olyan partnerük, aki már tíz macskát fogadott be otthonába. Az állatok jórészt az utcáról kerülnek a menhely biztonságába, de előfordul, hogy a gazda viszi be kedvencét, mert már nem tudja vállalni a gondozását. Ősszel nagyon sok macska érkezik a Téglagyári útra.
– Szedtünk már össze a határból is teljesen szocializálatlan kutyacsaládokat, de olyan is akad, hogy a települési jegyző kéri segítségünket nem megfelelő tartásban lévő kutya miatt. Ilyenkor a jegyzővel, rendőrséggel együtt vonulunk ki a helyszínre és elhozzuk a rossz körülmények között sínylődő jószágot – mondta.
Tekintse meg fotógalériánkat:
Édesebbnél édesebb cicák és kutyusok várnak szerető gazdikraFotók: Cs. Kovács Attila
A menhely működését önkéntesek is segítik, akik a kutyák mozgatását végzik. Szerdától vasárnapig van sétáltatás,
- szerdán, csütörtökön és pénteken délután kettőtől négy óráig,
- hétvégén délelőtt kilenctől délig.
"Aki segíteni szeretne, a sétáltatással is megteheti, hiszen a kutyusoknak nagy szükségük van az állandó, mindennapos mozgásra" – jegyezte meg Baranyai Réka.
A telepen vannak már egészen öreg kutyák is, amiknek szinte esélyük sincs arra, hogy gazdához kerüljenek. Baranyai Réka azonban arról számolt be, hogy vannak olyan örökbefogadók, akik az idős és beteg állatokra is gondolnak.
– Vannak persze olyan kutyusok, akik itt maradnak nálunk, bár mindig hiszünk abban, hogy egyszer csak szerető otthont, gazdit találnak. Mostanában tapasztaljuk, hogy egyre többen vállalkoznak arra, hogy idős, vagy beteg állatokat fogadjanak örökbe. Van olyan gazdánk, aki rendszeresen keres bennünket, ha elveszíti pártfogoltját és elvisz tőlünk egy másik esélytelen kutyát, hogy utolsó éveit szebbé tegye. Nemrégen egy tizennégy éves kutyus talált gazdira, akiről elmondható, hogy nem volt emberkompatibilis. Akik maradnak, természetesen mindent megkapnak tőlünk továbbra is – fogalmazott Baranyai Réka.