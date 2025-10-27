október 27., hétfő

Kitüntetés

1 órája

Negyven éve dolgozik az idősellátásban Kapuváron, állami kitüntetést kapott munkájáért

Címkék#Bentlakásos Idősek Otthona#idősgondozás#kitüntetés#Kapuvár

Preiner Csaba Gyuláné negyven éve dolgozik az idősellátásban, állami kitüntetést kapott a gondoskodásért. Az állami kitüntetés Pintér Sándor belügyminisztertől érkezett.

Kisalföld.hu

A kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy kolléganőjük, Preiner Csaba Gyuláné állami kitüntetésben részesült nemzeti ünnepünk alkalmából. Az idősellátás területén végzett negyven évnyi, példaértékű, kiemelkedően magas színvonalú szakmai munkájáért kapta az állami kitüntetést. Pintér Sándor belügyminiszter Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítette Preiner Csaba Gyulánét.

Preiner Csaba Gyuláné, a kapuvári idősek otthonának munkatársai állami kitüntetést kapott.
Preiner Csaba Gyuláné állami kitüntetést kapott több mint négy évtizedes, lelkiismeretes munkájáért. Fotó: Idősek otthona

Állami kitüntetés négy évtizedért

Preiner Csaba Gyuláné munkáját, négy évtizedes pályafutása során, mindig az emberi méltóság tisztelete, az odafigyelés, a türelem és az őszinte gondoskodás jellemezte. Az idősellátásban végzett tevékenysége nem csupán szakmai feladat volt számára, hanem hivatás, amelyet szívből, teljes odaadással és emberséggel végzett, és végez nap mint nap. "Szívből gratulálunk az elismeréshez, és büszkék vagyunk arra, hogy Preiner Csaba Gyuláné közösségünk tagja, munkatársunk és példaképünk lehet! Köszönjük, hogy ilyen méltó módon képviseled intézményünket és a hivatás lényegét!"- köszöntötték az intézmény közösségi oldalán a kitüntetett munkatársukat az intézmény dolgozói.

 

