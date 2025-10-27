Negyven éve dolgozik az idősellátásban Kapuváron, állami kitüntetést kapott munkájáért

A kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy kolléganőjük, Preiner Csaba Gyuláné állami kitüntetésben részesült nemzeti ünnepünk alkalmából. Az idősellátás területén végzett negyven évnyi, példaértékű, kiemelkedően magas színvonalú szakmai munkájáért kapta az állami kitüntetést. Pintér Sándor belügyminiszter Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítette Preiner Csaba Gyulánét.

Preiner Csaba Gyuláné állami kitüntetést kapott több mint négy évtizedes, lelkiismeretes munkájáért. Fotó: Idősek otthona

Állami kitüntetés négy évtizedért

Preiner Csaba Gyuláné munkáját, négy évtizedes pályafutása során, mindig az emberi méltóság tisztelete, az odafigyelés, a türelem és az őszinte gondoskodás jellemezte. Az idősellátásban végzett tevékenysége nem csupán szakmai feladat volt számára, hanem hivatás, amelyet szívből, teljes odaadással és emberséggel végzett, és végez nap mint nap. "Szívből gratulálunk az elismeréshez, és büszkék vagyunk arra, hogy Preiner Csaba Gyuláné közösségünk tagja, munkatársunk és példaképünk lehet! Köszönjük, hogy ilyen méltó módon képviseled intézményünket és a hivatás lényegét!"- köszöntötték az intézmény közösségi oldalán a kitüntetett munkatársukat az intézmény dolgozói.