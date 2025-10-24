Áll a forgalom az M1-esen

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske térségében, az átterelt szakaszon összeütközött két személygépjármű. A 36-os km-nél az átterelt szakaszon, és a Hegyeshalom felé vezető oldalon áll a forgalom, Budapest felé csak az át nem terelt sávon lehet közlekedni – írta az Útinform az oldalán.

