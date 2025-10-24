október 24., péntek

Salamon névnap

+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

36 perce

Áll a forgalom az M1-esen

Címkék#Budapest#Hegyeshalom#m1#Útinform#baleset#autópálya

Baleset történt az M1-es autópályán a 36-os km-nél az országhatár felé vezető oldalon.

Kisalföld.hu
Áll a forgalom az M1-esen

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske térségében, az átterelt szakaszon összeütközött két személygépjármű. A 36-os km-nél az átterelt szakaszon, és a Hegyeshalom felé vezető oldalon áll a forgalom, Budapest felé csak az át nem terelt sávon lehet közlekedni – írta az Útinform az oldalán.
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu