Sorsformálás

Ildikó huszonöt év alatt tizennégy gyereket segített felnőtté válni, mint nevelőszülő.

Azt vallom nevelőszülőként, hogy a gyerekeket segíteni kell az útjukon. Legyen az egyetemi tanulmány vagy szakma. Legyen jó abban, amit csinál, és szeresse azt

- mondta a beledi Galambosi Ildikó, az Ágota Közösség győri ünnepségén, amelyről lapunk is beszámolt.

Jó leírni, hogy sok-sok embertársunknak a mások iránt gondoskodás a mindennapjaiknak természetes része. Úgy gondolom, Ildikó otthona nem csupán lakóhely, hanem biztonságos menedék, ahol minden gyerek esélyt kap a kezdésre és ha úgy alakul, az újrakezdésre, hiszen Ildikó neveltjei közül többen a tanári pályát választották – talán épp azért, mert tőle tanulták meg, mit jelent türelemmel és szeretettel nevelni, tanítani másokat. Azt is gondolom, a tarisznyába iránytűt kell rejteni, hogy amikor a felnevelt gyerek felnőttként kilép a világ zajába, ármányba és szerelembe, a helyes útját találja meg. Szülőként sem egyszerű, ugye?

Az Ágota Közösség ötödik éve adja át a Kiválósági Díjat a gyermekvédelmi gondoskodásban élő, kimagasló tanulmányi eredményű fiataloknak: az idei díjazottak között ott volt Ildikó szárnyai alól kirepülő testvér, Tímea és Márk. S mi nagyobb elismerés egy szülőnek, amikor a gyerekét jutalmazzák.

Galambosi Ildikó példája számomra azt mutatja, hogy a gyermekvédelem és gyereknevelés nem csupán intézményi feladat, hanem mélyen emberi vállalás. Minden befogadott és felnevelt élet új lehetőség a jövőre, minden megmentett gyerek új remény a közösség számára. Ildikó negyedszázados munkássága csendes hősiesség. A beledi asszony története azt üzeni, hogy a szeretet, ha következetes és kitartó, képes tizenöt sorsot jó irányba fordítani.