Megható pillanatok

1 órája

„Példaképek vagytok, akik tesznek a jövőjükért” – Győri nevelőszülők és gyerekeik kaptak oklevelet - XXL képgaléria

Címkék#gondozott#nevelőszülő#oklevél

Szívvel-lélekkel gyermeket nevelni úgy, hogy az nem vér szerinti, az emberi lét egyik csodája. Az pedig, hogy a gyerekek kiemelkedően szorgalmasak, még inkább megsüvegelendő. Az Ágota Közösség ünnepi eseményén vehettünk részt, ahol nevelőszülőket és gyermekeket ismertek el.

Pardavi Mariann

– Azt vallom nevelőszülőként, hogy a gyerekeket segíteni kell az útjukon. Legyen az egyetemi tanulmány vagy szakma. Legyen jó abban, amit csinál, és szeresse azt – foglalta össze az Ágota Közösség október 21-i rendezvényén a beledi Galambosi Ildikó, aki az elmúlt negyedszázad alatt tizenégy gyermeket nevelt fel, akik közül többen a tanári pályát választották. Jelenleg óvodáskorú gyermektől a fiatal felnőttig bezáróan vannak a szárnyai alatt gyerekek.

Ágota Közösség oklevél nevelőszülő
Az Ágota Közösséghez tartozó gyermekek oklevelet kaptak szép eredményeik után. 
Fotó: Csapó Balázs

A fenti gondolatok az Ágota Közösség győri ünnepségén hangzottak el, ahol azokat a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalokat ismerték el, akik az előző tanévben kiemelkedő szorgalommal tanultak, valamint nevelőszüleik számára oklevelet nyújtottak át.

A nevelőszülőknél élő fiatalok sajátos élethelyzetükből kifolyólag az élet számos területén hátrányból indulnak. Számukra a tanulás különösen fontos, mert esélyt ad arra, hogy saját döntéseik és ambícióik határozzák meg életük irányát, valamint megteremti a lehetőséget, hogy egy szebb jövőt építsenek maguknak. Az Ágota Közösség számára fontos, hogy a gondoskodásukban élő fiatalok felismerjék és éljenek ezzel az eséllyel, így már ötödik éve motiválja őket a Kiválósági Díjjal kiemelkedő tanulmányi eredmények elérésére.

A Kiválósági Díjra azok pályázhattak, akik legalább 4-es tanulmányi átlaggal rendelkeztek a 2024–2025-ös tanévben.

Példaképek vagytok, akik nehéz helyzetben vagytok, de rengeteget tesztek a jövőtökért. Amit nem vehetnek el soha tőletek, az a megszerzett tudás, és ebből rengeteget gyűjtöttetek. A nevelőszülők pedig ott állnak a hátatok mögött mindig, és támogatnak titeket. Ne adjátok fel soha, jövőre találkozzunk itt! 

– Kovács Anita, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató területi igazgatója ezekkel a szavakkal biztatta a gyerekeket, majd adta át Kuthy-Szakács Anita, Győr-Moson-Sopron megyei szakmai vezetővel az okleveleket.

Kattintson a képre, és lapozza végig az Ágota Közösség díjátadójának megható pillanatait!

Az Ágota Közösség ünnepi eseménye Győrben

Fotók: Csapó Balázs

Idén Győrben tizennyolc gyermek kapott oklevelet: egyebek közt a Galambosi Ildikó által nevelt beledi testvérpár, Ferenczi Tímea és Ferenczi Márk. Ugyan mindketten nagyon erősek a zenében, Tímea csodálatos hangon énekelt a rendezvényen, öccse pedig remekül trombitált, mégis más területen szeretnének érvényesülni később. Mindketten a tanári pálya felé kacsingatnak, méghozzá a sport területén.

 

