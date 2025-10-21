„Példaképek vagytok, akik tesznek a jövőjükért” – Győri nevelőszülők és gyerekeik kaptak oklevelet - XXL képgaléria

– Azt vallom nevelőszülőként, hogy a gyerekeket segíteni kell az útjukon. Legyen az egyetemi tanulmány vagy szakma. Legyen jó abban, amit csinál, és szeresse azt – foglalta össze az Ágota Közösség október 21-i rendezvényén a beledi Galambosi Ildikó, aki az elmúlt negyedszázad alatt tizenégy gyermeket nevelt fel, akik közül többen a tanári pályát választották. Jelenleg óvodáskorú gyermektől a fiatal felnőttig bezáróan vannak a szárnyai alatt gyerekek.

Az Ágota Közösséghez tartozó gyermekek oklevelet kaptak szép eredményeik után.

A fenti gondolatok az Ágota Közösség győri ünnepségén hangzottak el, ahol azokat a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalokat ismerték el, akik az előző tanévben kiemelkedő szorgalommal tanultak, valamint nevelőszüleik számára oklevelet nyújtottak át.

A nevelőszülőknél élő fiatalok sajátos élethelyzetükből kifolyólag az élet számos területén hátrányból indulnak. Számukra a tanulás különösen fontos, mert esélyt ad arra, hogy saját döntéseik és ambícióik határozzák meg életük irányát, valamint megteremti a lehetőséget, hogy egy szebb jövőt építsenek maguknak. Az Ágota Közösség számára fontos, hogy a gondoskodásukban élő fiatalok felismerjék és éljenek ezzel az eséllyel, így már ötödik éve motiválja őket a Kiválósági Díjjal kiemelkedő tanulmányi eredmények elérésére.

A Kiválósági Díjra azok pályázhattak, akik legalább 4-es tanulmányi átlaggal rendelkeztek a 2024–2025-ös tanévben.

Példaképek vagytok, akik nehéz helyzetben vagytok, de rengeteget tesztek a jövőtökért. Amit nem vehetnek el soha tőletek, az a megszerzett tudás, és ebből rengeteget gyűjtöttetek. A nevelőszülők pedig ott állnak a hátatok mögött mindig, és támogatnak titeket. Ne adjátok fel soha, jövőre találkozzunk itt!

– Kovács Anita, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató területi igazgatója ezekkel a szavakkal biztatta a gyerekeket, majd adta át Kuthy-Szakács Anita, Győr-Moson-Sopron megyei szakmai vezetővel az okleveleket.

