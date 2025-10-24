október 24., péntek

Hangolódás az ünnepekre

1 órája

Elkezdték felrakni az adventi fényeket Győrben

Címkék#Dunakapu tér#adventi#Széchenyi tér

A győri adventi vásár november 28-án nyit. Adventi fények várják hamarosan a városba látogatókat.

Kisalföld.hu
Elkezdték felrakni az adventi fényeket Győrben

Az őszből a télbe adventi fényekkel hangolódik a város. Már elkezdték felrakni a győri adventi vásár díszeit. A vásár információink szerint november 28-án nyit, tavaly karácsonyig tartott. Kedden a Kazinczy utca került sorra. A szokott helyekre kerülnek fel a fények, így a Dunakapu tér, Baross út és Széchenyi tér is esti kivilágításban pompázhat. 

Adventi fények Győrben
Adventi fények gyúlnak hamarosan Győrben is. Fotó: Olvasó

Adventi fények Győrben

A Kazinczy utca tehát már teljes pompában áll, de természetesen a fények felkapcsolására még várni kell. 

 

