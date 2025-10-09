október 9., csütörtök

Dénes névnap

17°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Online megoldások

42 perce

NAV-MKIK: közös cél az egyszerűbb adózás és a személyre szabott szolgáltatások

Címkék#online#NAV#együttműködés#MKIK#adózás

A NAV és az MKIK együttműködése új szintre lépett. A közös munka célja, hogy a hazai vállalkozások minél szélesebb köre megismerje azokat az online megoldásokat, amelyek egyszerűbbé, biztonságosabbá és gyorsabbá teszik az adózási folyamatokat, ezáltal csökkentve az adminisztratív terheket és erősítve a jogkövetést. A két szervezet most közös előadás-sorozatot indít a NAV digitális szolgáltatásainak bemutatására és népszerűsítésére.

Kisalföld.hu

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) között létrejött együttműködési megállapodás a vállalkozások adminisztrációs terhének csökkentését tűzte ki célul. A megállapodás alapja a mesterséges intelligencia és az egyéb digitális technológiák adaptációjának támogatása, valamint az adat-visszacsatolás erősítése. A cél, hogy az adat ne teher, hanem érték legyen a vállalkozások számára. Biztonságosabbá és gyorsabbá teszik az adózási folyamatokat, mutatjuk.

adózás nav mkik egyszerű előadássorozat
Adózás: a két szervezet együttműködése egyaránt szolgálja a vállalkozások érdekeit és a magyar gazdaság versenyképességét: minél többen ismerik és használják a digitális adózási megoldásokat, annál átláthatóbb.
Forrás:  MW Archívum

Adózás: hatékonyabb lehet

Az együttműködés egyik kézzelfogható eredménye az október 15-én induló országos előadássorozat, amely hibrid formában – személyes és online részvételi lehetőséggel – várja a vállalkozásokat, könyvelőket és szakmai érdeklődőket. Az eseménysorozat első állomásán az adóhivatal szakértői a NAV Ügyfélportál (ÜPO), a gép-gép kapcsolatot biztosító M2M-rendszer, valamint az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) gyakorlati használatát mutatják be. Az előadások közben a résztvevők online kérdőíven keresztül oszthatják meg tapasztalataikat és javaslataikat a NAV szakértőivel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit az BKIK honlapján lehet megtenni.

Az őszi időszakban további, vállalkozásokat érintő témák is napirendre kerülnek. Októberben és novemberben a NAV munkatársai több alkalommal tartanak tájékoztatókat olyan területekről, mint az eÁFA webes felülete, az online számlázás és eNyugta, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás, illetve a kiva és az átalányadó.

A BKIK székházában, valamint a területi kamaráknál zajló rendezvények és programok azt a célt szolgálják, hogy a vállalkozók gyakorlati tudást és azonnal alkalmazható ismereteket kapjanak a digitális ügyintézésről. A kamarai hálózat közreműködésével a NAV üzenetei – a legfrissebb tájékoztatók, kalkulátorok, segédletek és online útmutatók – a legszélesebb vállalkozói körhöz juthatnak el.

A NAV számára kiemelt értéket jelent, hogy az MKIK – országos lefedettségével és vállalkozói kapcsolatrendszerével – aktív szerepet vállal az adózási ismeretek terjesztésében. A két szervezet együttműködése egyaránt szolgálja a vállalkozások érdekeit és a magyar gazdaság versenyképességét: minél többen ismerik és használják a digitális adózási megoldásokat, annál átláthatóbb, egyszerűbb és hatékonyabb lehet az adózás, ami hozzájárul a gazdaság további fehéredéséhez is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu