A VELUX-csoport egyik globális vezetője tartott előadást a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak

A tetőablakoktól kezdve a fénycsatornákon és az árnyékolókon át egészen a redőnyökig számos építőipari megoldás tartozik a VELUX-csoport portfóliójába. A dán alapítású nemzetközi cég mára 12 országban rendelkezik gyártóüzemmel, 37 országban árusítja termékeit és mintegy 12 ezer alkalmazottat foglalkoztat világszerte. A vállalat globális ingatlan- és létesítménymenedzsment-igazgatója, Søren Valentin a napokban Győrben, a Széchenyi István Egyetemen járt, megerősítve az intézménnyel fenntartott kapcsolatot.

A Széchenyi István Egyetem Győri Innovációs Parkjában tartott előadásra sok magyar és nemzetközi hallgató volt kíváncsi.

Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem

A vezető a látogatás során mélyebb betekintést nyert az egyetem működésébe, nemzetközi törekvéseibe és innovációs tevékenységébe, de az ott tanuló fiatalok egy részével is találkozott. Az intézmény Győri Innovációs Parkjában tartott „Új stratégiai irányok kialakítása egy vezető európai gyártóvállalatnál” című előadását nagy érdeklődés övezte, magyar és nemzetközi hallgatók egyaránt részt vettek a különleges eseményen.

Prezentációjában röviden felvázolta saját szakmai útját, majd rátért a VELUX-csoporton belül végzett stratégiaalkotó tevékenységére. A vállalathoz tartozó ingatlanok és létesítmények globális struktúra alá történő integrálásának feladatát részletesen is bemutatta, különös tekintettel az új rendszer kialakításának folyamatára, az alkalmazott módszer sajátosságaira és menedzsment szempontból kiemelt jelentőségű lépéseire.

Az igazgató rámutatott: egyik legfontosabb elvük az volt, hogy hűek maradjanak a cég küldetéséhez, így a fenntarthatósághoz, az emberközpontú szemlélethez és a technológiai újdonságokkal való haladáshoz. Elárulta: tevékeny és cselekvésre fókuszáló munkamorálja miatt csupán hét hetet szabott ki az új stratégia megalkotásának idejére, így csapatával közösen intenzív, mégis hatékony munkával jutottak eredményre. Legfontosabb célokként a karbonlábnyom csökkentését, az újépítésű létesítmények minél jobb megvalósítását, az egészséges életet és együtt dolgozást támogató munkahelyek elősegítését, valamint egy egyértelmű működési modell létrehozását tűzték ki.