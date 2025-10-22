A vállalkozói lét kihívásairól tartottak nemzetközi kutatói konferenciát a Széchenyi Egyetemen

A Danube Cup egy nemzetközi egyetemi hálózat, amelynek célja a vállalkozói oktatás fejlesztése, a hallgatói startupok és az akadémiai vállalkozáskutatás támogatása. A Duna menti országokat összefogó társulás egyik fontos pillérét képezi a kutatók globális együttműködését segítő Danube Cup Konferencia, amelyet kétévente rendeznek meg. A rendezvény a vállalkozói szellem és a startup-ökoszisztémák oktatásának trendjeit mutatja be, fórumot biztosít a tapasztalatok és jógyakorlatok megosztására, valamint előremutató párbeszédeket indít a régió akadémiai szereplői között.

A Széchenyi István Egyetem Győri Innovációs Parkjában megrendezett harmadik Danube Cup Konferencián húsz ország kutatói vettek részt.

Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem

A harmadik Danube Cup Konferenciának a Széchenyi István Egyetem Győri Innovációs Parkja adott otthont nemrégiben. A két nap során 69 prezentáció hangzott el 13 szekcióban. A résztvevők között 20 ország 30 egyeteme képviseltette magát, beleértve kilenc hazai egyetem oktatóit és kutatóit.

A megnyitón dr. Dőry Tibor főszervező, az egyetem Vezetéstudományi és Marketing Tanszékének docense kifejtette: a program célja, hogy az inspiráló előadások révén új együttműködési lehetőségeket, tartalmas szakmai diskurzust mozdítson elő. Dr. Remsei Sándor, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja elmondta, 82 tanulmányt nyújtottak be a résztvevők, köztük kész publikációkat, folyamatban lévő kutatásokat és jógyakorlatokat bemutató anyagokat. Kiemelte, hogy a konferencia tudományos hatása jelentős, mert a legkiemelkedőbb kutatások színvonalas, Scopus-indexált kiadványokban jelennek majd meg.

A Danube Cup nemzetközi egyetemi hálózatot dr. Danyi Pál alapító mutatta be. „A mozgalmat kilenc évvel ezelőtt indítottuk, jelenleg öt ország tíz felsőoktatási intézménye adja az aktív tagságot. Víziónk, hogy motivált és sikeres vállalkozói szellemű hallgatókat képezzünk, hozzájárulva egy olyan sikeres régióhoz, amelyben az új, innovatív egyetemi ötletek hatékonyan és eredményesen kerülnek át az üzleti életbe” – fogalmazott. Elárulta: legfrissebb terveikben szerepel, hogy vállalkozói tréninget, kollaboratív képzési rendszert hozzanak létre a hálózat egyetemei számára.