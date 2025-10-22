október 22., szerda

Előd névnap

18°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Danube Cup Konferencia

1 órája

A vállalkozói lét kihívásairól tartottak nemzetközi kutatói konferenciát a Széchenyi Egyetemen

Címkék#kihívások#Széchenyi István Egyetem#konferencia#vállalkozó

Győrben rendezték meg a harmadik nemzetközi Danube Cup Konferenciát, amelynek középpontjában a vállalkozói lét – azon belül is a kisvállalkozások – kihívásaira irányuló kutatások álltak. A Széchenyi István Egyetem társszervezésében megvalósult kétnapos eseményen többek között a Duna menti országok hazai és külföldi szakértői vettek részt, akik a női vállalkozók helyzetéről, a családi cégekről, a technológiai innovációkról és az egyetemi vállalkozásoktatásról is szót ejtettek a 13 szekcióban megvalósult szakmai programon.

Széchenyi Egyetem

A Danube Cup egy nemzetközi egyetemi hálózat, amelynek célja a vállalkozói oktatás fejlesztése, a hallgatói startupok és az akadémiai vállalkozáskutatás támogatása. A Duna menti országokat összefogó társulás egyik fontos pillérét képezi a kutatók globális együttműködését segítő Danube Cup Konferencia, amelyet kétévente rendeznek meg. A rendezvény a vállalkozói szellem és a startup-ökoszisztémák oktatásának trendjeit mutatja be, fórumot biztosít a tapasztalatok és jógyakorlatok megosztására, valamint előremutató párbeszédeket indít a régió akadémiai szereplői között. 

A Széchenyi István Egyetem Győri Innovációs Parkjában megrendezett harmadik Danube Cup Konferencián húsz ország kutatói vettek részt. 
Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem

A harmadik Danube Cup Konferenciának a Széchenyi István Egyetem Győri Innovációs Parkja adott otthont nemrégiben. A két nap során 69 prezentáció hangzott el 13 szekcióban. A résztvevők között 20 ország 30 egyeteme képviseltette magát, beleértve kilenc hazai egyetem oktatóit és kutatóit. 

A megnyitón dr. Dőry Tibor főszervező, az egyetem Vezetéstudományi és Marketing Tanszékének docense kifejtette: a program célja, hogy az inspiráló előadások révén új együttműködési lehetőségeket, tartalmas szakmai diskurzust mozdítson elő. Dr. Remsei Sándor, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja elmondta, 82 tanulmányt nyújtottak be a résztvevők, köztük kész publikációkat, folyamatban lévő kutatásokat és jógyakorlatokat bemutató anyagokat. Kiemelte, hogy a konferencia tudományos hatása jelentős, mert a legkiemelkedőbb kutatások színvonalas, Scopus-indexált kiadványokban jelennek majd meg. 

A Danube Cup nemzetközi egyetemi hálózatot dr. Danyi Pál alapító mutatta be. „A mozgalmat kilenc évvel ezelőtt indítottuk, jelenleg öt ország tíz felsőoktatási intézménye adja az aktív tagságot. Víziónk, hogy motivált és sikeres vállalkozói szellemű hallgatókat képezzünk, hozzájárulva egy olyan sikeres régióhoz, amelyben az új, innovatív egyetemi ötletek hatékonyan és eredményesen kerülnek át az üzleti életbe” – fogalmazott. Elárulta: legfrissebb terveikben szerepel, hogy vállalkozói tréninget, kollaboratív képzési rendszert hozzanak létre a hálózat egyetemei számára. 

Dr. Danyi Pál, a Danube Cup alapítója bemutatta a szervezetet. 
Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem

A konferencia egyik támogatója, a Nemzeti Innovációs Ügynökség részéről Kutni Mátyás edukációs szolgáltatásokért felelős igazgató köszöntötte a résztvevőket. „A hallgatói innováció támogatása, valamint a vállalkozói készségek és gondolkodásmód fejlesztése az egyik legfontosabb és legnehezebb feladatunk. Ugyanakkor örömmel mondhatom, hogy programjaink révén már több ezer fiatalnak és kutatónak segítettünk megismerkedni az innovációval és a vállalkozói léttel” – jelentette ki. Megjegyezte: egyik zászlóshajójuk a Hungarian Startup University Program (HSUP), amely egyetemeken átívelő, online kurzus formájában nyújt modern vállalkozói ismereteket és innovatív gondolkodásmódot a startupok világával kapcsolatban a felsőoktatásban tanulóknak. Kifejezte örömét, hogy az ügynökség hozzájárulhatott a Danube Cup Konferencia sikeréhez, mert a hasonló, határokon átívelő lehetőségek rövid időn belül járulhatnak hozzá értékes kooperációk kialakításához. 

A Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs szolgáltatásokért felelős igazgatója, Kutni Mátyás 
Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem

A szakmai program során a résztvevők olyan témákban ismerkedhettek meg a legfrissebb kutatásokkal, mint a vállalkozó nők helyzete, az élenjáró technológiák szerepe, a modern marketing kihívásai, a családi cégek sajátosságai, vagy épp az egyetemi vállalkozások jelentősége. A főelőadások sorát dr. Ács Zoltán professzor, a Vienna Institute for Global Studies (VIGS) alapítója, nemzetközi szinten elismert kutató kezdte meg „Digitális fejlesztések a Duna-völgyben – mítosz vagy valóság?” című prezentációjával. Dr. Dimo Dimov, az egyesült királyságbeli Bath-i Egyetem professzora a vállalkozói út megteremtéséről, felgyorsításáról és finanszírozásáról beszélt, míg dr. Michael Dowling, a német Regensburgi Egyetem professzora az együttműködés és a verseny ellentétét helyezte harmincéves kutatói pályája perspektívájába. Az esemény második napján dr. Reinhard Prügl, a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem professzora adott elő a családi vállalkozások értékállóságáról és kihívásairól.  

A konferencia résztvevői kerekasztal-beszélgetések során is elmélyülhettek a vállalkozásfejlesztés témájában. A felvételen dr. Dőry Tibor beszélget dr. Ács Zoltán professzorral és dr. Dimo Dimov professzorral. 
Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu