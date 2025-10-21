Útlezárás, korlátozás
2 órája
Ideiglenesen két utcát is lezártak Kapuváron
Kapuváron több helyen is útépítés és -felújítás van folyamatban. A munkálatok miatt terelésekre, korlátozásokra kell számítani.
Útfelújítások és -építések vannak Kapuváron, ezért a város több pontján is forgalmirend-változásokra, terelésekre, korlátozásokra lehet számítani. Kedden reggel például az Ipartelepi utat és a Szent Katalin utcát zárták le a kivitelezés miatt, reggel nyolc órától várhatóan szerda reggel hétig. Ebben az időszakban végzik el az aszfaltozás befejező munkáit. Az önkormányzat közösségi oldalán kéri a helyieket, hogy ne hajtsanak be az érintett utcákba és ne parkoljanak a területen járműveikkel.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre