Útlezárás, korlátozás

2 órája

Ideiglenesen két utcát is lezártak Kapuváron

Címkék#Ipartelepi út#Szent Katalin utca#korlátozás#önkormányzat#útépítés#Kapuvár

Kapuváron több helyen is útépítés és -felújítás van folyamatban. A munkálatok miatt terelésekre, korlátozásokra kell számítani.

Kisalföld.hu

Útfelújítások és -építések vannak Kapuváron, ezért a város több pontján is forgalmirend-változásokra, terelésekre, korlátozásokra lehet számítani. Kedden reggel például az Ipartelepi utat és a Szent Katalin utcát zárták le a kivitelezés miatt, reggel nyolc órától várhatóan szerda reggel hétig. Ebben az időszakban végzik el az aszfaltozás befejező munkáit. Az önkormányzat közösségi oldalán kéri a helyieket, hogy ne hajtsanak be az érintett utcákba és ne parkoljanak a területen járműveikkel. 

A építési munkák miatt Kapuváron több helyszínen kell lezárásokra, terelésekre számítani. 
Fotó: Cs. K. A. 

 

 

