Ideiglenesen két utcát is lezártak Kapuváron

Útfelújítások és -építések vannak Kapuváron, ezért a város több pontján is forgalmirend-változásokra, terelésekre, korlátozásokra lehet számítani. Kedden reggel például az Ipartelepi utat és a Szent Katalin utcát zárták le a kivitelezés miatt, reggel nyolc órától várhatóan szerda reggel hétig. Ebben az időszakban végzik el az aszfaltozás befejező munkáit. Az önkormányzat közösségi oldalán kéri a helyieket, hogy ne hajtsanak be az érintett utcákba és ne parkoljanak a területen járműveikkel.

A építési munkák miatt Kapuváron több helyszínen kell lezárásokra, terelésekre számítani.

Fotó: Cs. K. A.